Топ-7 ошибок, которые могут испортить Пасху: как не отравиться за праздничным столом

Почему пасхальные блюда могут быть опасными

В областном центре контроля и профилактики болезней напомнили, что в целом праздник Пасхи, это время:

семейных застолий;

вкусных блюд;

большого количества вкусностей.

В то же время некоторые блюда готовятся к Пасхе заранее, поэтому требуют правильного хранения. Кроме того, на кухне необходимо всегда соблюдать правила безопасного приготовления пищи.

"Чтобы празднование не обернулось проблемами со здоровьем, стоит придерживаться простых правил безопасности", - напомнили украинцам и объяснили, о чем именно идет речь.

Покупать продукты необходимо всегда качественные

Прежде всего гражданам посоветовали покупать качественные продукты.

Так, выбирать яйца, мясо и молочные изделия нужно только:

в проверенных магазинах;

на рынках с санитарным контролем.

Хранить продукты нужно в правильных условиях

Для того чтобы пищевые продукты не представляли угрозы для здоровья, их нужно правильно хранить.

Не стоит надолго оставлять без холодильника:

колбасы;

сыр;

майонезные салаты;

другие продукты, которые портятся.

"Температура хранения должна быть +2...+6°C", - уточнили эксперты центра контроля и профилактики болезней.

Нельзя забывать мыть руки

Иногда для того, чтобы уберечь здоровье, достаточно просто не забывать о чистоте рук.

Так, всегда мыть руки советуют:

перед приготовлением пищи;

после контакта с сырыми продуктами;

перед употреблением пищи.

Готовить блюда нужно должным образом

"Готовьте безопасно", - отметили в областном центре контроля и профилактики болезней. Уточняется, что термически обрабатывать должным образом нужно:

мясо;

рыбу;

яйца.

"Не употребляйте их в сыром виде", - добавили в учреждении.

Пасхальные яйца требуют особого внимания

"Осторожно с пасхальными яйцами. Если красите яйца, используйте пищевые красители", - посоветовали гражданам.

Кроме того, не советуют есть те яйца, которые:

долго пролежали на столе;

имеют трещины в скорлупе.

Несвежие блюда лучше не употреблять

Во время пасхальных праздников украинцам рекомендуют пристально следить за свежестью блюд.

"Если салат или другое блюдо уже несколько часов стоит на столе - лучше не рисковать", - объяснили специалисты.

Есть во время праздника нужно "с умом"

В завершение в областном центре контроля и профилактики болезней посоветовали не переедать.

"Пасха - это не марафон по поеданию всего и сразу. Переедание и смешивание тяжелой пищи могут вызвать проблемы с пищеварением", - объяснили гражданам.

Отмечается, что придерживаясь таких простых правил, можно:

сохранить свое здоровье;

насладиться праздниками без неприятных последствий.

Советы областного центра контроля и профилактики болезней (скриншот: facebook.com/ifolc)