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ТОП-5 "сокровищ" российских мародеров: в Минобороны рассказали, что ворует "вторая армия мира"

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

По случаю Дня России в Минобороны обнародовали антирейтинг ТОП-5 вещей, которые российские военные воруют в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Ведомство, ссылаясь на "Армия.Inform", обнародовало ТОП-5 вещей, которые российские военные воруют в Украине.

На 5 месте - Бойлер

"Погиб, обнявшись с краденым бойлером" - история о (мертвом) оккупанте в Мощуне, Киевской области. С 2: 44 минуты в видео ССО ВСУ.

На 4 месте - носки

"Где буряты стояли, из тех домов все повыносили. Даже носки. Конечно, бытовую технику всю украли, посуду позабирали. Ну и, если ходили они по домам, то искали бензин и водку" - рассказала жительница Катюжанки, Киевской области.

На 3 месте - военная обувь

Оккупанты заменили свои "лапти тактические" на украинские берцы таланы, разворовав состав с военной формой.

На 2 месте - унитаз

Оккупанты, грабя Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли и мраморный унитаз времен графов Поповых.

Почетное I место занимает собачья конура

Невероятно, но факт. Будку на вражеской грузовике с белыми буквами Z пользователи сфотографировали на одной из трасс.

"Армия убийц, насильников и мародеров ответит за каждое свое преступление", - подытожили в Минобороны Украины.

Напомним, в Ирпене Киевской области задержали еще одну поклонницу "русского мира". Во время оккупации она помогала русским солдатам мародерить.

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