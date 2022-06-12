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ТОП-5 "скарбів" російських мародерів: в Міноборони розповіли, що краде "друга армія світу"

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

З нагоди Дня Росії в Міноборони оприлюднили антирейтинг ТОП-5 речей, які російські військові крадуть в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Відомство, посилаючись на "Армія.Inform", оприлюднило ТОП-5 речей, які російські військові крадуть в Україні.

На 5 місці - Бойлер

"Загинув, обійнявшись із краденим бойлером» - історія про (мертвого) окупанта у Мощуні, Київської області. З 2:44 хвилини у відео ССО ЗСУ.

На 4 місці - Шкарпетки

"Де буряти стояли, з тих хат усе повиносили. Навіть шкарпетки. Звісно, що побутову техніку всю поцупили, посуд позабирали. Ну і, якщо ходили вони по хатах, то шукали бензин та горілку" - розповіла мешканка Катюжанки, Київської області.

На 3 місці - військове взуття

Окупанти замінили свої "лапті тактичні" на українські берци Талани, розікравши склад з військовою формою.

На 2 місці - унітаз

Окупанти, грабуючи Садибу Попова, разом з пилами та шуруповертом, вкрали й мармуровий унітаз часів графів Попових.

Почесне I місце посідає собача буда

Неймовірно, але факт. Будку на ворожій вантажівці з білими літерами Z користувачі сфотографували на одній із трас.

"Армія вбивць, ґвалтівників і мародерів відповість за кожен свій злочин", - підсумували в Міноборони України.

Нагадаємо, в Ірпені Київської області затримали ще одну прихильницю "русского мира". Під час окупації вона допомагала російським солдатам мародерити.

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