Топ-5 помилок, яких варто уникати при купівлі квартири у 2025 році

Багато українців мріють про власне житло, але купівля квартири - процес не з простих. Через брак досвіду та інформації покупці нерідко припускаються серйозних помилок, які можуть коштувати часу, грошей і нервів.
Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук у коментарі РБК-Україна розповіла, на що звернути увагу, щоб зробити покупку максимально безпечною та вигідною.
Покупці часто вважають, що витрати обмежаться лише вартістю квартири. Насправді ж до ціни додаються "приховані" платежі, які можуть сягати 3-7% від вартості об’єкта. Серед них:
Без попереднього моніторингу ринку легко придбати квартиру за завищеною ціною або з прихованими проблемами.
"Щоб описати суть цієї помилки на думку спадає ситуація, коли ви приїжджаєте в іншу країну і заходите на місцевий ринок. Асортимент здається привабливим, час обмежений, тож виникає страх втратити "вигідну нагоду". У результаті - ви купуєте сувеніри чи фрукти, а вже за кілька кроків дізнаєтесь, що і ціна могла бути нижчою, і якість - вищою. Теж саме із ринком нерухомості - коли ви "новачок" легко купити квартиру за відверто завищеною ціною, або потрапити на житло в якому є "підводні камені", - говорить Остапчук.
Щоб уникнути цього, слід:
Деякі покупці уникають рієлторів, щоб зекономити. Однак корисними послуги рієлтора будуть ще на етапі аналізу ринку - спеціаліст може підібрати гідні варіанти з урахуванням вашого бюджету.
Рієлтори також відповідають за комунікацію з власником, оформлення, перевірку документів, об’єктів та власників нерухомості. Фахівець з нерухомості може здійснити торг у ціні, аби отримати більш вигідну для клієнта пропозицію. Тому витрати на послуги рієлтора можуть окупитися, однак надійність документації та якісна перевірка житла - будуть гарантовані.
Основні критерії, якими варто керуватись під час вибору фахівця:
Неперевірені документи можуть стати джерелом серйозних юридичних проблем. Обов'язково перевірте:
"Читайте все, що написане "великим і дрібним" шрифтом, не покладайтесь лише на добросовісність продавця. Якщо між вами та власником житла були усні домовленості, то вони мають бути прописані у договорі", - наголошує експертка.
Також звертайте увагу на оголошення: детальний опис, реалістична ціна, відмова від сумнівних схем з передоплатами та спілкуванням у межах платформи з продажу - ознаки безпечної угоди.
Багато покупців зосереджуються винятково на квартирі і водночас ігнорують стан самого будинку або репутацію забудовника. Іноді занадто приваблива ціна може свідчити про юридичні або технічні проблеми. При купівлі квартири в новобудові обов’язково перевірте:
У разі купівлі на вторинному ринку важливо оцінити:
Купівля квартири вимагає уважності, ретельної перевірки та відповідального підходу. Зібравши максимум інформації та заручившись підтримкою фахівців, можна уникнути більшості помилок і зробити вдалу інвестицію у власний дім.
Раніше РБК-Україна писало про зростання популярності будівництва житла "під ключ" в Україні у 2025 році. Кількість оголошень у цій категорії збільшилася на 181% порівняно з 2021 роком, а відгуків - на 54%. Найбільший попит спостерігається в Київській області та на Львівщині.
Серед переваг такого формату - економія часу, гарантії якості та комплексність послуг. Особливо популярними стали каркасні та модульні будинки завдяки швидкості зведення та відносній дешевизні. Фінансування здійснюється через банківські кредити, державні програми "Власний дім" та "єВідновлення".
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