Топ-5 ошибок, которых стоит избегать при покупке квартиры в 2025 году

Считать только стоимость жилья

Покупатели часто считают, что расходы ограничатся только стоимостью квартиры. На самом деле к цене добавляются "скрытые" платежи, которые могут достигать 3-7% от стоимости объекта. Среди них:

государственная пошлина - 1% от стоимости недвижимости, обычно оплачивается продавцом, но стороны могут договориться о другом варианте;

- 1% от стоимости недвижимости, обычно оплачивается продавцом, но стороны могут договориться о другом варианте; пенсионный сбор - 1 % от суммы покупки;

- 1 % от суммы покупки; услуги нотариуса (обычно плата за услуги делится между обеими сторонами);

комиссия риелтора - 3-5%;

- 3-5%; расходы на банковское кредитование, оценку имущества ;

; услуги юриста, который составляет и проверяет документы, осуществляет юридическое сопровождение купли-продажи.

Игнорирование анализа рынка

Без предварительного мониторинга рынка легко приобрести квартиру по завышенной цене или со скрытыми проблемами.

"Чтобы описать суть этой ошибки на ум приходит ситуация, когда вы приезжаете в другую страну и заходите на местный рынок. Ассортимент кажется привлекательным, время ограничено, поэтому возникает страх упустить "выгодную возможность". В результате - вы покупаете сувениры или фрукты, а уже через несколько шагов узнаете, что и цена могла быть ниже, и качество - выше. Тоже самое с рынком недвижимости - когда вы "новичок" легко купить квартиру по откровенно завышенной цене, или попасть на жилье в котором есть "подводные камни", - говорит Остапчук.

Чтобы избежать этого, следует:

регулярно просматривать объявления с похожими параметрами;

следить за профильными страницами экспертов и агентств в соцсетях, они часто дают полезную информацию о жилье и его характеристиках;

читать блоги с советами;

воспользоваться калькулятором рыночных цен.

Отказ от услуг риелтора

Некоторые покупатели избегают риелторов, чтобы сэкономить. Однако полезными услуги риелтора будут еще на этапе анализа рынка - специалист может подобрать достойные варианты с учетом вашего бюджета.

Риэлторы также отвечают за коммуникацию с владельцем, оформление, проверку документов, объектов и владельцев недвижимости. Специалист по недвижимости может осуществить торг в цене, чтобы получить более выгодное для клиента предложение. Поэтому расходы на услуги риэлтора могут окупиться, однако надежность документации и качественная проверка жилья - будут гарантированы.

Основные критерии, которыми следует руководствоваться при выборе специалиста:

опыт в сфере недвижимости;

наличие сертификации, членства в АСНУ, СФНУ или других организациях, подтверждающих уровень профессионализма;

репутация (можно ознакомиться с личной страницей риелтора или обратиться за рекомендациями к друзьям или знакомым).

Игнорирование проверки документов и объявлений

Непроверенные документы могут стать источником серьезных юридических проблем. Обязательно проверьте:

право собственности и количество совладельцев - действительно ли продавец является владельцем и не придется ли иметь дело с совладельцами или наследниками в будущем;

регистрацию лиц в квартире;

наличие задолженностей;

доверенность, если продажу осуществляет представитель;

условия договора (все договоренности должны быть письменно зафиксированы).

"Читайте все, что написано "крупным и мелким" шрифтом, не полагайтесь только на добросовестность продавца. Если между вами и владельцем жилья были устные договоренности, то они должны быть прописаны в договоре", - отмечает эксперт.

Также обращайте внимание на объявления: детальное описание, реалистичная цена, отказ от сомнительных схем с предоплатами и общением в рамках платформы по продаже - признаки безопасной сделки.

Покупка без проверки застройщика или истории дома

Многие покупатели сосредотачиваются исключительно на квартире и при этом игнорируют состояние самого дома или репутацию застройщика. Иногда слишком привлекательная цена может свидетельствовать о юридических или технических проблемах. При покупке квартиры в новостройке обязательно проверьте:

репутацию застройщика;

наличие разрешительной документации;

судебную историю и права на землю (это можно сделать самостоятельно, получив данные на сайте Министерства юстиции по наименованию юридического лица или воспользоваться услугами юриста).

В случае покупки на вторичном рынке важно оценить:

техническое состояние дома;

состояние подъездов, крыши, подвалов;

настроение потенциальных соседей.

Покупка квартиры требует внимательности, тщательной проверки и ответственного подхода. Собрав максимум информации и заручившись поддержкой специалистов, можно избежать большинства ошибок и сделать удачную инвестицию в собственный дом.