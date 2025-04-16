Ці будинки дешевші та швидші у будівництві: що українці обирають замість квартир
Попит на будівництво житла "під ключ" в Україні стрімко зростає - кількість оголошень на ринку збільшилася майже вдвічі, а відгуків побільшало на понад 50%.
Які будинки та у яких регіонах обирають українці, РБК-Україна розповідає з посиланням на дані OLX Нерухомість.
Попит на будівництво "під ключ" в Україні стрімко зростає. За даними OLX, із 2021 року кількість оголошень у цій категорії збільшилася на 181%, а кількість відгуків - на 54%. Після падіння активності у 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ ринок почав відновлюватися вже у 2023-му й продовжує зростати.
Чому українці обирають "під ключ"
Такий формат приваблює з кількох причин:
Економія часу і зручність. Замовнику не потрібно самостійно шукати підрядників і контролювати кожен етап. Усе - від проєкту до здачі об’єкта - виконує одна компанія.
Гарантії якості. Більшість виконавців надають гарантії на матеріали та роботи.
Комплексність. До будівництва часто входить підведення комунікацій, внутрішнє оздоблення й допомога з оформленням документів.
Де найбільший попит
Найбільше оголошень і відгуків про будівництво під ключ зафіксовано у Київській області - майже половина всіх пропозицій в Україні. На другому місці - Львівщина, де через переміщення населення попит виріс майже утричі.
Натомість у прифронтових регіонах, зокрема на Херсонщині, кількість оголошень зменшилась на 70%, а кількість відгуків - на 95%.
Ціноутворення: від матеріалів до термінів
На вартість будівництва впливає кілька факторів:
- ціни на будматеріали - через інфляцію й логістичні проблеми вони зросли;
- тип технології - каркасні й модульні будинки дешевші за традиційні, але мають обмеження;
- регіон та терміни - у популярних областях ціни вищі, а термінове будівництво коштує дорожче;
- дефіцит кадрів - будівельна галузь особливо постраждала від нестачі фахівців.
Як українці фінансують будівництво
Для фінансування проєктів доступні:
- банківські кредити;
- державна програма "Власний дім" - пільгове кредитування для сільських мешканців;
- програма "єВідновлення" - компенсація за зруйноване житло, якщо є власна земельна ділянка.
Що в тренді: модульні та каркасні будинки
Серед популярних запитів - каркасні та модульні будинки. Їх переваги - швидкість монтажу й відносна дешевизна. Водночас модульні конструкції мають менше варіантів дизайну, а каркасні - поступаються цегляним у міцності.
Перспективи ринку: усе залежить від війни й економіки
Подальше зростання напряму залежить від безпекової ситуації. Якщо вона стабілізується, попит повернеться навіть у прифронтові регіони.
Також важливу роль відіграє розвиток енергоефективних рішень та нових технологій, що здешевлюють будівництво й скорочують терміни.
Однак ризики залишаються: нестабільні постачання, інфляція, затримки або знищення об’єктів в наслідок бойових дій.
Раніше РБК-Україна писало, що ринок житла в Україні оживає - попит зростає, держава стимулює купівлю через програми іпотеки, особливо "єОселя". Експерти кажуть, що зараз непоганий момент для інвестування, якщо є стабільний дохід і готовність до витрат. Ціни поки не злітають, але з часом можуть зрости.
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