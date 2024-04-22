ТОП-5 легких мінівенів з пробігом: з великим простором для людей та вантажу

Те, що мінівен є максимально універсальним транспортом, не варто вважати єдиною перевагою цього класу авто. Ми зробили огляд кількох популярних невеликих мінівенів, які українські автовласники шанують за цілий комплекс якостей.
Про п’ятірку найцікавіших вживаних мінівенів для сімейних потреб читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань AutoRia, auto.today, Autocentre та сайтів компаній-виробників.
Досвід бувалих водіїв говорить, що мінівен в умовах України має сенс не лише як місткий перевізник для груп людей і вантажів. Певна категорія водіїв обирає такі машини за їхню придатність для нерівних, давно не ремонтованих шляхів і за зручність у далеких поїздках. Адже вони, по-перше, мають міцну ходову частину з великими колесами, які не бояться вибоїн, а по-друге, високу посадку водія і просторий, зручний для тривалого перебування салон.
А ще моделі цієї групи шанують за довговічність і витривалість основних агрегатів. Адже конструктори створюють такі машини з оглядом на комерційну експлуатацію – тобто в розрахунку на постійний рух і на технологічну простоту обслуговування, щоб сервіс і ремонт не затримували машину надовго на СТО.
Зрозуміло, що у цих плюсів є і зворотній бік: такі "бусики", потрапивши в категорію комерційних, вимагають більш дорогих запчастин, та і роботи з ремонту та обслуговування обходяться дорожче.
Всі представлені тут моделі мають по кілька типів виконання, від суто пасажирських до суто вантажних з проміжними варіантами. Щоправда, більшість пасажирських машин в Україні насправді є переобладнаними вантажними фургонами, що не дуже добре в першу чергу з точки зору пасивної безпеки.
"Транзит" у цьому поколінні в деяких далеких країнах випускається дотепер, що говорить про його невигадану практичність. Під час рестайлінгу 2006 року модель суттєво оновилася зовні. Є кілька варіантів довжини і висоти машини, наприклад, для суто сімейного використання найзручнішим буде низький і короткий кузов. В різні роки Transit комплектувався дизелям трьох об’ємів з різними варіантами паливної системи і потужності (86 – 200 к.с.), а також одним бензиновим агрегатом (145 к.с.). Рідкісна особливість Ford Transit у даній генерації – можливість обрати машину або з переднім, або з заднім приводом. Коробки-"автомати" у нас поширені мало, але в принципі вони були доступні для всіх задньоприводних версій.
Цей комфортабельний і зручний в керуванні автомобіль мало поширений в нашій країні, але він – гарна можливість придбати свіжу роками “заводську” пасажирську модель за відносно доступну суму. В Україні зустрічаються Peugeot Traveller у двох варіантах довжини кузова: 4,956 м та 5,306 м, відповідно, число місць варіюється від 5 до 9. Багаж розміщується у невеличкому просторі позаду третього ряду та під ним. Часто машини багато укомплектовані, наприклад, мають двері з електроприводом, а всі сидіння (крім переднього ряду) за потреби можна зняти у пропорції 60/40 по рядах. У суто комерційній вантажній версії модель називається Peugeot Expert. Двигуни доступні лише дизельні, об’ємом 1,6 л і 2,0 л, більшість екземплярів на вторинному ринку мають автоматичну трансмісію. Крім "Тревелера", в Україні можна придбати такий самий автомобіль під ім’ям Citroën Spacetourer, а також Toyota ProAce, але тільки перші дві машини представлені в офіційних дилерських мережах.
Одна з найпопулярніших моделей у сегменті, і велика заслуга в цьому – більш доступна на фоні багатьох конкурентів ціна. Йдеться про найбільш поширене в Україні друге покоління моделі. Машина має цікавий, нетиповий для комерційного транспорту дизайн. Два європейські заводи випускали "чистого" "пасажира" на 9 місць, вантажного і вантажно-пасажирського фургона, а також – шасі-"пуголовка" з короткою кабіною. Є вибір з двох розмірів колісної бази і висоти кузова, в моторній гамі три дизеля і один бензиновий агрегат. Привод передній, трансмісія як механічна, так і автоматична. Підкажемо, що в усій Європі – а відтак і в Україні – ця машина відома також як Opel Vivaro і Nissan Primastar, а в праворульному британському варіанті ще й як Vauxhall Vivaro.
Найтиповіший представник класу легких мікроавтобусів. Можна порадити Transporter кількох останніх поколінь, починаючи від "Течика" Т4. Всі вони ідентичної конструкції, частково мають однакові агрегати. Автомобіль раціональний, надійний і довговічний. Моторна лінійка, певно, найбільш широка в сегменті, є бензинові та дизельні агрегати на будь-який смак, від елементарного дизеля з 84 к.с. до інжекторного монстра компонування VR6 з 235 к.с. Є три заводські варіанти: Transporter (вантажний і вантажопасажирський фургон), Сaravelle (суто пасажирський вен) і Multivan (пасажирський з салоном високого комфорту). Більшість машин передньоприводні, проте можна знайти модифікацію 4Motion з повним приводом. Коробки передач – “механіка” і “автомат”, база буває коротка чи довга, дах – низький, середній чи високий.
Друга генерація шанованого в колах практичних автовласників мінівена часто сприймається як люксова, хоча насправді у світі комерційних авто "Мерседес" позиціонується інакше. Вантажна версія покоління W639 називається Vito, а дійсно комфортабельна пасажирська модифікація відома як Viano. Можна обирати між двома розмірами колісної бази і трьома варіантами довжини, серед чотирьох двигунів є дизельні і бензинові. Салони бувають шести- та восьмимісними. До речі, одна з реальних рис "преміальності" цієї моделі – привод на задню, а не на передню вісь. Звісно, Vito II та його варіації випускалися як з заднім приводом, так і з 4х4, трансмісія доступна і механічна, і автоматична.
Специфіка даного класу авто, як вже згадувалося, у тому, що вони призначені в першу чергу для інтенсивної комерційної експлуатації. З відповідним цінником на запчастини. А значить, якщо машина купується в першу чергу не для бізнесу, а для потреб сім’ї, є сенс обирати екземпляр у максимально гарному стані, щоб запасу ресурсу вистачило на якнайбільший термін. Адже може так статись, що за помірної експлуатації вам не доведеться виконувати великих ремонтів взагалі – аж до продажу машини.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про всі "за" і "проти" бензинових і дизельних двигунів в автомобілі.