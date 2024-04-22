ТОП-5 легких минивэнов с пробегом: с большим пространством для людей и груза

Опыт видавших виды водителей говорит, что минивэн в условиях Украины имеет смысл не только как вместительный перевозчик для групп людей и грузов. Определенная категория водителей выбирает такие машины за их пригодность для неровных, давно не ремонтированных дорог и удобство в дальних поездках. Ведь они, во-первых, имеют крепкую ходовую часть с большими колесами, которые не боятся выбоин, а во-вторых, высокую посадку водителя и просторный, удобный для длительного пребывания салон.

А еще модели этой группы уважают за долговечность и выносливость основных агрегатов. Ведь конструкторы создают такие машины с учетом коммерческой эксплуатации – то есть в расчете на постоянное движение и на технологическую простоту обслуживания, чтобы сервис и ремонт не задерживали машину надолго на СТО.

Понятно, что у этих плюсов есть и оборотная сторона: такие "бусики", попав в категорию коммерческих, требуют более дорогих запчастей, да и работы по ремонту и обслуживанию обходятся дороже.

Все представленные здесь модели имеют несколько типов исполнения, от сугубо пассажирских до сугубо грузовых с промежуточными вариантами. Правда, большинство пассажирских машин в Украине на самом деле являются переоборудованными грузовыми фургонами, что не очень хорошо в первую очередь с точки зрения пассивной безопасности.

Ford Transit, 5 800-13 000 долларов

"Транзит" в этом поколении в некоторых далеких странах выпускается до сих пор, что говорит о его непридуманной практичности. Во время рестайлинга 2006 года модель существенно обновилась снаружи. Есть несколько вариантов длины и высоты машины, например, для чисто семейного использования удобным будет низкий и короткий кузов. В разные годы Transit комплектовался дизелем трех объемов с разными вариантами топливной системы и мощности (86-200 л.с.), а также одним бензиновым агрегатом (145 л.с.). Редкая особенность Ford Transit в данной генерации – возможность выбрать машину либо с передним, либо с задним приводом. Коробки-"автоматы" у нас распространены мало, но в принципе они были доступны для всех заднеприводных версий.

Peugeot Traveller, 23 000-39 580 долларов

Этот комфортабельный и удобный в управлении автомобиль мало распространен в нашей стране, но он – хорошая возможность приобрести свежую годами "заводскую" пассажирскую модель за относительно доступную сумму. В Украине встречаются Peugeot Traveller в двух вариантах длины кузова: 4,956 м и 5,306 м соответственно количество мест варьируется от 5 до 9. Багаж размещается в небольшом пространстве позади третьего ряда и под ним. Часто машины богато укомплектованы, например, имеют двери с электроприводом, а все сиденья (кроме переднего ряда) при необходимости можно снять в пропорции 60/40 по рядам. В чисто коммерческой грузовой версии модель называется Peugeot Expert. Двигатели доступны только дизельные объемом 1,6 л и 2,0 л, большинство экземпляров на вторичном рынке имеют автоматическую трансмиссию. Кроме "Тревелера", в Украине можно приобрести такой же автомобиль под именем Citroën Spacetourer, а также Toyota ProAce, но только первые две машины представлены в официальных дилерских сетях.

Renault Trafic, 4 000-25 000 долларов

Одна из самых популярных моделей в сегменте и большая заслуга в этом у более доступной на фоне многих конкурентов цены. Речь идет о наиболее распространенном в Украине втором поколении модели. Машина имеет интересный, нетипичный для коммерческого транспорта дизайн. Два европейских завода выпускали "чистого" "пассажира" на 9 мест, грузовой и грузопассажирский фургоны, а также шасси-"головастик" с короткой кабиной. Есть выбор из двух размеров колесной базы и высоты кузова, в моторной гамме три дизеля и один бензиновый агрегат. Привод передний, трансмиссия как механическая, так и автоматическая. Подскажем, что во всей Европе – а значит и в Украине – эта машина известна также как Opel Vivaro и Nissan Primastar, а в праворульном британском варианте еще и как Vauxhall Vivaro.

Volkswagen Transporter, 5 000-43 500 долларов

Наиболее типичный представитель класса легких микроавтобусов. Можно посоветовать Transporter сразу нескольких последних поколений, начиная от "Течика" Т4. Все они идентичной конструкции, отчасти имеют одинаковые агрегаты. Автомобиль рационален, надежен и долговечен. Моторная линейка, вероятно, наиболее широкая в сегменте, есть бензиновые и дизельные агрегаты на любой вкус, от элементарного дизеля с 84 л.с. до инжекторного монстра компоновки VR6 с 235 л.с. Есть три заводских варианта: собственно Transporter (грузовой и грузопассажирский фургон), Сaravelle (чисто пассажирский вэн) и Multivan (пассажирский с салоном высокого комфорта). Большинство машин переднеприводные, однако можно найти модификацию 4Motion с полным приводом. Коробки передач – "механика" и "автомат", база бывает короткая или длинная, крыша – низкая, средняя или высокая.

Mercedes Vito, 4 500-25 000 долларов

Второе поколение уважаемого в кругах практичных автовладельцев минивэна часто воспринимается как люксовое, хотя на самом деле в мире коммерческих авто "Мерседес" позиционируется иначе. Грузовая версия поколения W639 называется Vito, а действительно комфортная пассажирская модификация известна как Viano. Можно выбирать между двумя размерами колесной базы и тремя вариантами длины, среди четырех двигателей есть дизельные и бензиновые. Салоны бывают шести- и восьмиместными. Кстати, одна из реальных черт "премиальности" этой модели – привод на заднюю, а не на переднюю ось. Конечно, Vito II и его вариации выпускались как с задним приводом, так и с 4х4, трансмиссия доступна и механическая, и автоматическая.

Если коротко

Специфика данного класса авто, как уже упоминалось, в том, что они предназначены в первую очередь для интенсивной коммерческой эксплуатации. С подходящим ценником на запчасти. А значит, если машина покупается в первую очередь не для бизнеса, а для нужд семьи, есть смысл выбирать экземпляр в максимально хорошем состоянии, чтобы запаса ресурса хватило на максимальный срок. Ведь может так случиться, что при умеренной эксплуатации вам не придется выполнять большие ремонты вообще – вплоть до продажи машины.