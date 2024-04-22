ТОП-5 легких минивэнов с пробегом: с большим пространством для людей и груза

То, что минивэн является максимально универсальным транспортом, не следует считать единственным преимуществом этого класса авто. Мы сделали обзор нескольких популярных небольших минивэнов, которые украинские автовладельцы уважают за целый комплекс качеств.
О пятерке самых интересных подержанных минивэнов для семейных нужд читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались публикации изданий AutoRia, auto.today, Autocentre и сайтов компаний-производителей.
Опыт видавших виды водителей говорит, что минивэн в условиях Украины имеет смысл не только как вместительный перевозчик для групп людей и грузов. Определенная категория водителей выбирает такие машины за их пригодность для неровных, давно не ремонтированных дорог и удобство в дальних поездках. Ведь они, во-первых, имеют крепкую ходовую часть с большими колесами, которые не боятся выбоин, а во-вторых, высокую посадку водителя и просторный, удобный для длительного пребывания салон.
А еще модели этой группы уважают за долговечность и выносливость основных агрегатов. Ведь конструкторы создают такие машины с учетом коммерческой эксплуатации – то есть в расчете на постоянное движение и на технологическую простоту обслуживания, чтобы сервис и ремонт не задерживали машину надолго на СТО.
Понятно, что у этих плюсов есть и оборотная сторона: такие "бусики", попав в категорию коммерческих, требуют более дорогих запчастей, да и работы по ремонту и обслуживанию обходятся дороже.
Все представленные здесь модели имеют несколько типов исполнения, от сугубо пассажирских до сугубо грузовых с промежуточными вариантами. Правда, большинство пассажирских машин в Украине на самом деле являются переоборудованными грузовыми фургонами, что не очень хорошо в первую очередь с точки зрения пассивной безопасности.
"Транзит" в этом поколении в некоторых далеких странах выпускается до сих пор, что говорит о его непридуманной практичности. Во время рестайлинга 2006 года модель существенно обновилась снаружи. Есть несколько вариантов длины и высоты машины, например, для чисто семейного использования удобным будет низкий и короткий кузов. В разные годы Transit комплектовался дизелем трех объемов с разными вариантами топливной системы и мощности (86-200 л.с.), а также одним бензиновым агрегатом (145 л.с.). Редкая особенность Ford Transit в данной генерации – возможность выбрать машину либо с передним, либо с задним приводом. Коробки-"автоматы" у нас распространены мало, но в принципе они были доступны для всех заднеприводных версий.
Этот комфортабельный и удобный в управлении автомобиль мало распространен в нашей стране, но он – хорошая возможность приобрести свежую годами "заводскую" пассажирскую модель за относительно доступную сумму. В Украине встречаются Peugeot Traveller в двух вариантах длины кузова: 4,956 м и 5,306 м соответственно количество мест варьируется от 5 до 9. Багаж размещается в небольшом пространстве позади третьего ряда и под ним. Часто машины богато укомплектованы, например, имеют двери с электроприводом, а все сиденья (кроме переднего ряда) при необходимости можно снять в пропорции 60/40 по рядам. В чисто коммерческой грузовой версии модель называется Peugeot Expert. Двигатели доступны только дизельные объемом 1,6 л и 2,0 л, большинство экземпляров на вторичном рынке имеют автоматическую трансмиссию. Кроме "Тревелера", в Украине можно приобрести такой же автомобиль под именем Citroën Spacetourer, а также Toyota ProAce, но только первые две машины представлены в официальных дилерских сетях.
Одна из самых популярных моделей в сегменте и большая заслуга в этом у более доступной на фоне многих конкурентов цены. Речь идет о наиболее распространенном в Украине втором поколении модели. Машина имеет интересный, нетипичный для коммерческого транспорта дизайн. Два европейских завода выпускали "чистого" "пассажира" на 9 мест, грузовой и грузопассажирский фургоны, а также шасси-"головастик" с короткой кабиной. Есть выбор из двух размеров колесной базы и высоты кузова, в моторной гамме три дизеля и один бензиновый агрегат. Привод передний, трансмиссия как механическая, так и автоматическая. Подскажем, что во всей Европе – а значит и в Украине – эта машина известна также как Opel Vivaro и Nissan Primastar, а в праворульном британском варианте еще и как Vauxhall Vivaro.
Наиболее типичный представитель класса легких микроавтобусов. Можно посоветовать Transporter сразу нескольких последних поколений, начиная от "Течика" Т4. Все они идентичной конструкции, отчасти имеют одинаковые агрегаты. Автомобиль рационален, надежен и долговечен. Моторная линейка, вероятно, наиболее широкая в сегменте, есть бензиновые и дизельные агрегаты на любой вкус, от элементарного дизеля с 84 л.с. до инжекторного монстра компоновки VR6 с 235 л.с. Есть три заводских варианта: собственно Transporter (грузовой и грузопассажирский фургон), Сaravelle (чисто пассажирский вэн) и Multivan (пассажирский с салоном высокого комфорта). Большинство машин переднеприводные, однако можно найти модификацию 4Motion с полным приводом. Коробки передач – "механика" и "автомат", база бывает короткая или длинная, крыша – низкая, средняя или высокая.
Второе поколение уважаемого в кругах практичных автовладельцев минивэна часто воспринимается как люксовое, хотя на самом деле в мире коммерческих авто "Мерседес" позиционируется иначе. Грузовая версия поколения W639 называется Vito, а действительно комфортная пассажирская модификация известна как Viano. Можно выбирать между двумя размерами колесной базы и тремя вариантами длины, среди четырех двигателей есть дизельные и бензиновые. Салоны бывают шести- и восьмиместными. Кстати, одна из реальных черт "премиальности" этой модели – привод на заднюю, а не на переднюю ось. Конечно, Vito II и его вариации выпускались как с задним приводом, так и с 4х4, трансмиссия доступна и механическая, и автоматическая.
Специфика данного класса авто, как уже упоминалось, в том, что они предназначены в первую очередь для интенсивной коммерческой эксплуатации. С подходящим ценником на запчасти. А значит, если машина покупается в первую очередь не для бизнеса, а для нужд семьи, есть смысл выбирать экземпляр в максимально хорошем состоянии, чтобы запаса ресурса хватило на максимальный срок. Ведь может так случиться, что при умеренной эксплуатации вам не придется выполнять большие ремонты вообще – вплоть до продажи машины.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало обо всех "за" и "против" бензиновых и дизельных двигателей в автомобиле.