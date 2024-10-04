ТОП-3 причини, чому молодь не читає: дані опитування

Читання серед української молоді поступово стає трендом. Однак є причини, через які книги залишаються не в пріоритеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування U-Report Ukraine, Українського інституту книги та Міністерства культури та інформаційної політики України.
Представники української молоді назвали причини, через які вони читають рідко, або взагалі не захоплюються книгами.
Водночас представники молоді розповіли і про причини, які спонукають їх читати. Серед них:
Під час опитування 52,8% респондентів відповіли, що читають щодня або декілька разів на тиждень. Водночас 22,5% читають декілька разів або ніколи.
Також із молоддю поділилися пʼятіркою порад, як себе "розчитати".
Раніше ми повідомляли, що ЄС запустив нову програму для підтримки молоді та допомоги їм у набутті освіти.
Також ми розповідали про 9 ідей того, що ви можете корисного зробити зі старими книгами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.