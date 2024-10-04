ТОП-3 причини, чому молодь не читає: дані опитування

Представники української молоді назвали причини, через які вони читають рідко, або взагалі не захоплюються книгами.

Немає часу - таку відповідь надали 41,3% респондентів.

респондентів. Немає бажання, згідно із даними опитування, у 33% молоді.

молоді. Маю інші захоплення - зазначили 28,5% учасників дослідження.

Водночас представники молоді розповіли і про причини, які спонукають їх читати. Серед них:

подобається читати 60,3% ,

, читають заради самовдосконалення та саморозвитку 50,1% ,

, подобається сама "атмосфера читання" 49,1%.

Під час опитування 52,8% респондентів відповіли, що читають щодня або декілька разів на тиждень. Водночас 22,5% читають декілька разів або ніколи.

Також із молоддю поділилися пʼятіркою порад, як себе "розчитати".