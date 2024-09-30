ЄС запустив нову кампанію на підтримку освіти та молоді України під час війни: деталі

Європейський Союз розпочав нову комунікаційну кампанію "Разом навчаємося і зростаємо", що має на меті підтримати освіту та молодь України в часи війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу проекту ЄС "Українцям про Європейський Союз" (CEU4U).

Що варто знати про нову кампанію ЄС

Всеукраїнська комунікаційна кампанія "Разом навчаємося і зростаємо" стартувала 27 вересня 2024 року в межах фестивалю "Книжкова країна" на ВДНГ, де працював відповідний організований ЄС освітній простір.

У тематичних наметах "Простір можливостей" та "Лекторіум" проекти, фінансовані ЄС, представили свої програми й здобутки. У межах заходу було проведено дискусії, лекції, консультації, інтерактивні заходи та музичні перформанси.

Крім того, діти й дорослі отримали нагоду:

ознайомитись з інноваційним проектом "Колайдер" про технології, освіту, попкультуру та історію

позмагатись у призових вікторинах від проектів "Євроквіз" та "Посли європейської молоді"

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в межах презентації ініціативи нагадала, що "в Україні триває війна, яка кардинально змінила життя мільйонів дорослих".

"Але найбільш вразливим є саме молоде покоління, позбавлене нормальних умов для навчання й розвитку. Тому ми вважаємо критично важливим зробити все від нас залежне, аби створити для школярів, студентів, педагогів безпечний освітній простір та надати методичну, технічну, психологічну допомогу", - розповіла вона.

Згідно з інформацією прес-служби, комунікаційна кампанія "Разом навчаємося і зростаємо" триватиме до січня 2025 року й охопить всі регіони України.

У межах її реалізації відбудуться численні:

інформаційно-просвітницькі заходи

експертні дискусії

зустрічі з представниками та бенефіціарами програм та проектів ЄС

прес-тури тощо

"Неприпустимо, щоб українські діти, які змушені вчитися під загрозою обстрілів та блекаутів, далеко від рідної школи, місяцями не сідаючи за парти, переживаючи психологічний тиск обставин, втрачали дорогоцінний час і якість освіти. Вони демонструють надзвичайну мужність і заслуговують на всебічну підтримку. Саме вони завтра розбудовуватимуть європейську Україну", - наголосила Матернова.

Вона уточнила, що ця комунікаційна кампанія - не тільки про результати роботи, а й про можливості, якими можуть скористатися молоді українці.

"Адже допомагаючи українським дітям та молоді, ЄС не просто виконує гуманітарну місію, а й інвестує у наше спільне майбутнє", - підсумувала посол.

Зазначимо, що з додатковою інформацією про підтримку ЄС сфери освіти України та української молоді можна ознайомитись на офіційному порталі: eu4ukraine.eu.

Дізнатись більше про заходи в межах кампанії "Разом навчаємося і зростаємо" можна на сторінках Представництва ЄС в Україні у соцмережах Facebook, Instagram або ж X (колишній Twitter).