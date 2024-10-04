ТОП-3 причины, почему молодежь не читает: данные опроса

Представители украинской молодежи назвали причины, по которым они читают редко, или вообще не увлекаются книгами.

Нет времени - такой ответ предоставили 41,3% респондентов.

респондентов. Нет желания, по данным опроса, у 33% молодежи.

молодежи. Есть другие увлечения - отметили 28,5% участников исследования.

В то же время представители молодежи рассказали и о причинах, побуждающих их читать. Среди них:

нравится читать 60,3% ,

, читают ради самосовершенствования и саморазвития 50,1%,

нравится сама "атмосфера чтения" 49,1%.

В ходе опроса 52,8% респондентов ответили, что читают каждый день или несколько раз в неделю. В то же время, 22,5% читают несколько раз или никогда.

Также с молодежью поделились пятеркой советов, как себя "расчитать".