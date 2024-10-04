ТОП-3 причины, почему молодежь не читает: данные опроса

Чтение среди украинской молодежи постепенно становится трендом. Однако есть причины, по которым книги остаются не в приоритете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос U-Report Ukraine, Украинского института книги и Министерства культуры и информационной политики Украины.
Представители украинской молодежи назвали причины, по которым они читают редко, или вообще не увлекаются книгами.
В то же время представители молодежи рассказали и о причинах, побуждающих их читать. Среди них:
В ходе опроса 52,8% респондентов ответили, что читают каждый день или несколько раз в неделю. В то же время, 22,5% читают несколько раз или никогда.
Также с молодежью поделились пятеркой советов, как себя "расчитать".
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