ТОП-3 причини, чому молодь не читає: дані опитування
Читання серед української молоді поступово стає трендом. Однак є причини, через які книги залишаються не в пріоритеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування U-Report Ukraine, Українського інституту книги та Міністерства культури та інформаційної політики України.
Представники української молоді назвали причини, через які вони читають рідко, або взагалі не захоплюються книгами.
- Немає часу - таку відповідь надали 41,3% респондентів.
- Немає бажання, згідно із даними опитування, у 33% молоді.
- Маю інші захоплення - зазначили 28,5% учасників дослідження.
Водночас представники молоді розповіли і про причини, які спонукають їх читати. Серед них:
- подобається читати 60,3%,
- читають заради самовдосконалення та саморозвитку 50,1%,
- подобається сама "атмосфера читання" 49,1%.
Під час опитування 52,8% респондентів відповіли, що читають щодня або декілька разів на тиждень. Водночас 22,5% читають декілька разів або ніколи.
Також із молоддю поділилися пʼятіркою порад, як себе "розчитати".
- Де ви - там книга. Якщо у вас завжди буде поряд паперова книга або в електронному вигляду на телефоні чи на планшеті, виробити звичку читати у будь-яку вільну хвилину простіше.
- Виділяйте час на читання. Для цього можна розробити розклад. Наприклад, спочатку читати по 20 хвилин на день, а потім поступово збільшувати час.
- Читайте декілька книг паралельно. Не потрібно зосереджуватися лише на одній книзі. Їх можна чергувати залежно від вашого настрою та бажань. Це як сьогодні подивитися комедію, хоча вчора вам більше хотілося переглянути бойовик.
- Не подобається - не читай. Не потрібно змушувати себе читати. Також важливо пам'ятати, що потрібно читати ті книги, які вам подобаються та захоплюють.
- Знайдіть собі bookmate. Читайте разом із другом книгу, щоб разом її обговорювати. Це хороший спосіб зацікавити читанням не лише себе, але й інших.
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