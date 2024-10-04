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ТОП-3 причины, почему молодежь не читает: данные опроса

Пятница 04 октября 2024 18:50
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ТОП-3 причины, почему молодежь не читает: данные опроса Фото: библиотека (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Чтение среди украинской молодежи постепенно становится трендом. Однако есть причины, по которым книги остаются не в приоритете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос U-Report Ukraine, Украинского института книги и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Представители украинской молодежи назвали причины, по которым они читают редко, или вообще не увлекаются книгами.

  • Нет времени - такой ответ предоставили 41,3% респондентов.
  • Нет желания, по данным опроса, у 33% молодежи.
  • Есть другие увлечения - отметили 28,5% участников исследования.

В то же время представители молодежи рассказали и о причинах, побуждающих их читать. Среди них:

  • нравится читать 60,3%,
  • читают ради самосовершенствования и саморазвития 50,1%,
  • нравится сама "атмосфера чтения" 49,1%.

В ходе опроса 52,8% респондентов ответили, что читают каждый день или несколько раз в неделю. В то же время, 22,5% читают несколько раз или никогда.

Также с молодежью поделились пятеркой советов, как себя "расчитать".

  • Где вы - там книга. Если у вас всегда будет рядом бумажная книга или в электронном виде на телефоне или планшете, выработать привычку читать в любую свободную минуту проще.
  • Выделяйте время на чтение. Для этого можно разработать расписание. К примеру, сначала читать по 20 минут в день, а затем постепенно увеличивать время.
  • Читайте несколько книг параллельно. Не нужно сосредотачиваться только на одной книге. Их можно чередовать в зависимости от вашего настроения и желаний. Это как сегодня посмотреть комедию, хотя вчера вам больше хотелось посмотреть боевик.
  • Не нравится - не читай. Не нужно заставлять себя читать. Также важно помнить, что нужно читать книги, которые вам нравятся и увлекают.
  • Найдите себе bookmate. Читайте вместе с другом книгу, чтобы вместе ее обсуждать. Это хороший способ заинтересовать чтением не только себя, но и других.

Ранее мы сообщали, что ЕС запустил новую программу по поддержке молодежи и помощи им в получении образования.

Также мы рассказывали о 9 идеях того, что вы можете полезно сделать со старыми книгами.

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