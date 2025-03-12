ua en ru
Ср, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ТОП-3 головних фішки мікроавтомобілів: чому вони стають культовими

Середа 12 березня 2025 08:15
UA EN RU
ТОП-3 головних фішки мікроавтомобілів: чому вони стають культовими Фото: головні фішки мікроавтомобілів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Тополіно", "Ізетта", "Трабі", "Малюх" і звісно – "Запорожець". Певно, не одне покоління автомобільних істориків замислювалося, чому всенародними улюбленцями і предметом культового поклоніння так часто стають маленькі машинки – прості, недосконалі і часто не дуже красиві.

Про те, чому в усьому світі захоплюються старими мікроавтомобільчиками, читайте в матеріалі РБК-Україна.

У кожній країні – свої ностальгійні тачки. Співвітчизники розшукують їх, реставрують, колекціонують найбільші рідкісні версії і створюють цілі музеї. Але чомусь так сталося, що здебільшого ці культові об’єкти виявляються малюками суперкомпактного класу, а то й взагалі тим, що в нашій країні називалося мотоколясками.

Можливо, справа у тому, що маленькі машинки спочатку, колись давно, були не культовими, а просто популярними? Власне, ми бачимо аж три причини.

Симпатичні на вигляд

Конструктори бюджетних і просто компактних автомобілів, звісно ж, завжди розуміють, що на їхнє дітище чекає непроста доля. З одного боку, якщо пощастить, буде популярність і народна любов. А з іншого – гарантовано чимала порція іронії і кепкувань з боку снобів і більш заможних громадян.

Тому дизайнери в усі часи намагалися надати компактним машинкам милих, мультяшних рис, які обеззброять злі серця хейтерів і викликатимуть максимум симпатії. І якщо художник із завданням впорався, ці симпатії зберігаються і по сьогодні. Придивіться до культових ретроавтомобільчиків, наприклад тих, що ми згадуємо у перших рядках публікації – вони справді мають мімішне "обличчя".

Heading for freedom in the BMW Isetta.

Перша машина

Машина бюджетного рівня часто стає першим авто конкретної людини або молодої родини. А значить, спогади про цю модель пов’язані з тими самими "старими добрими часами". Коли громадянин був молодим, здоровим, веселим і безтурботним, коли трава була зеленіше, пиво смачніше, дівчата гарніше – ну і далі за списком, який не дуже відрізняється від покоління до покоління. Ну і як, скажіть, будь ласка, чоловікові чи жінці не любити таку машину?

Недорого

Точніше буде сказати так: вони дорогі нашому серцю, але цілком доступні з точки зору гаманця. Машина, недорога і масова в часи своєї молодості, найчастіше є поширеною і недорогою також і в статусі ретроавтомобіля. Звісно, з корекцією на піввіковий інтервал. Відтак, мало не кожен, хто відчуває ностальгію за часами своєї молодості – чи, скажімо, молодості своїх батьків – в змозі долучитись до клубу шанувальників саме мініатюрного ретромобіля.

Fiat Celebrates the Eightieth Anniversary of the 500 Topolino Fiat Stellantis

Коротко

Наприкінці слід зробити одне важливе зауваження. Власники ретроавтомобілів, які віддають своїм раритетам час і гроші, насправді ніколи не обирають ретромашину за принципом "як в усіх". У цьому легко переконатись, на будь-якому ретрофестивалі задавши відповідне питання власникам реальних історичних машин. Вибір автомобіля категорії "для душі" мотивується дуже тонкими, навіть інтимними міркуваннями, кожен бачить в об’єкті своєї любові щось своє. Тому дуже показово те, що врешті решт громадяни однієї країни люблять здебільшого одні й ті самі вінтажні авто – це підтверджує, що вибір об’єктів поклоніння аж ніяк не випадковий.

При підготовці статті були використані матеріали музеїв "Колеса Історії", BMW Museum та Audi museum mobile.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чому пішохід не завжди правий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
NEWS
США та Україна не обговорювали відставку Зеленського в Джидді, - Fox News
США та Україна не обговорювали відставку Зеленського в Джидді, - Fox News
DAILY
Знову перезавантаження? Як Путін шукає підхід до Трампа і що відбувається між Росією та США
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Знову перезавантаження? Як Путін шукає підхід до Трампа і що відбувається між Росією та США