ТОП-3 главных фишки микроавтомобилей: почему они становятся культовыми

"Тополино", "Изетта", "Траби", "Малюх" и конечно - "Запорожец". Вероятно, не одно поколение автомобильных историков задумывалось, почему всенародными любимцами и предметом культового поклонения так часто становятся маленькие машинки - простые, несовершенные и часто не очень красивые.

О том, почему во всем мире увлекаются старыми микроавтомобильчиками, читайте в материале РБК-Украина .

В каждой стране - свои ностальгические тачки. Соотечественники разыскивают их, реставрируют, коллекционируют самые редкие версии и создают целые музеи. Но почему-то так случилось, что по большей части эти культовые объекты оказываются малышами суперкомпактного класса, а то и вообще тем, что в нашей стране называлось мотоколясками.

Возможно, дело в том, что маленькие машинки изначально, когда-то давно, были не культовыми, а просто популярными? Собственно, мы видим аж три причины.

Симпатичные на вид

Конструкторы бюджетных и просто компактных автомобилей, конечно же, всегда понимают, что их детище ждет непростая судьба. С одной стороны, если повезет, будет популярность и народная любовь. А с другой - гарантированно немалая порция иронии и насмешек со стороны снобов и более состоятельных граждан.

Поэтому дизайнеры во все времена старались придать компактным машинкам милых, мультяшных черт, которые обезоружат злые сердца хейтеров и будут вызывать максимум симпатии. И если художник с задачей справился, эти симпатии сохраняются и по сей день. Присмотритесь к культовым ретроавтомобильчикам, например тем, что мы упоминаем в первых строках публикации - они действительно имеют мимишное "лицо".

Первая машина

Машина бюджетного уровня часто становится первым авто конкретного человека или молодой семьи. А значит, воспоминания об этой модели связаны с теми самыми "старыми добрыми временами". Когда гражданин был молодым, здоровым, веселым и беззаботным, когда трава была зеленее, пиво вкуснее, девушки красивее - ну и далее по списку, который не очень отличается от поколения к поколению. Ну и как, скажите, пожалуйста, мужчине или женщине не любить такую машину?

Недорого

Точнее будет сказать так: они дороги нашему сердцу, но вполне доступны с точки зрения кошелька. Машина, недорогая и массовая во времена своей молодости, чаще всего является распространенной и недорогой также и в статусе ретроавтомобиля. Конечно, с коррекцией на полувековой интервал. Поэтому, чуть ли не каждый, кто испытывает ностальгию по временам своей молодости - или, скажем, молодости своих родителей - в состоянии присоединиться к клубу поклонников именно миниатюрного ретромобиля.

Коротко

В конце следует сделать одно важное замечание. Владельцы ретроавтомобилей, которые отдают своим раритетам время и деньги, на самом деле никогда не выбирают ретромашину по принципу "как у всех". В этом легко убедиться, на любом ретрофестивале задав соответствующий вопрос владельцам реальных исторических машин. Выбор автомобиля категории "для души" мотивируется очень тонкими, даже интимными соображениями, каждый видит в объекте своей любви что-то свое. Поэтому очень показательно то, что в конце концов граждане одной страны любят в основном одни и те же винтажные авто - это подтверждает, что выбор объектов поклонения отнюдь не случайный.

При подготовке статьи были использованы материалы музеев "Колеса Истории", BMW Museum и Audi museum mobile.