Топ-20 переходів в українському футболі: підсумки зимового трансферного вікна-2025

Трансферне вікно в Україні діяло з 27 січня. За майже півтора місяці клуби провели чисельні придбання та продажі, укладали орендні угоди. Відтепер вся ця діяльність закривається до літа. А команди можуть підсилюватися лише футболістами, що мають статус вільних агентів.

Розглянемо трансфери цього періоду та виділимо головні з них у чотирьох площинах.

Ілля Крупський (фото: ФК "Ворскла)

Україна – Україна

Ілля Крупський ("Ворскла" – "Металіст 1925") Олександр Андрієвський ("Динамо" – "Полісся") Володимир Шепелєв ("Динамо" – "Олександрія") Олексій Сич ("Рух" – "Карпати") Ігор Краснопір ("Рух" – "Карпати")

Перехід Крупського з полтавської "Ворскли" до "Металіста 1925" став найбільш резонансним на вітчизняному ринку. Хоча б тому, що футболіст відхилив пропозицію чемпіона України – "Шахтаря", віддавши перевагу клубу Першої ліги. Де-юре перехід відбувся, де-факто Крупський продовжує грати за полтавців до кінця поточного чемпіонату, але вже, як орендований у харків'ян футболіст.

Андрієвський та Шепелєв, які не мали практики в "Динамо" вже встигли знайти себе в нових колективах, де відзначилися першими результативними діями. Сич та Краснопір – перші ластівки анонсованого об'єднання двох львівських команд. Вони підписали з "Карпатами" повноцінні угоди, на відміну від ще двох "рухівців" – Іллі Квасниці та Олега Федора, що приєдналися до "левів" на правах оренди з зобов'язанням викупу.

Крім визначеної нами топ-5 внутрішніх трансферів, акцентуємо увагу ще й на таких переходах: Тимур Стецьков ("Кривбас" – "Карпати"), Олександр Драмбаєв ("Кривбас" – ЛНЗ), Ігор Харатін ("Колос" – "Верес"), Дмитро Шастал ("Полісся" – "Лівий Берег") та Денис Устименко ("Кривбас" – "Оболонь").

Останній вихід Тараса Степаненка в складі "Шахтаря" (фото: ФК "Шахтар")

Україна – Зарубіжжя

Тарас Степаненко ("Шахтар" – "Еюпспор", Туреччина) Георгій Бущан ("Динамо" – "Аль-Шабаб" Сауд. Аравія) Олександр Зубков ("Шахтар" – "Трабзонспор", Туреччина) Данило Сікан ("Шахтар" – "Трабзонспор", Туреччина) Олександр Смоляков ("Полісся" – "Лос-Анджелес", США)

Маємо з сумом констатувати, що взимку УПЛ втратила чимало класних виконавців. Можна пояснити відхід на "почесну пенсію" в благополучну Туреччину 35-річного Степаненка, частково такими же мотивами супроводити 30-річного Бущана в Саудівську Аравію. А от перехід 28-річного Зубкова з амбітного "Шахтаря" до лав турецького середняка "Трабзонспора" викликає питання. Як і від'їзд не до топ-ліг ще зовсім молодих Сікана (23 роки) та Смолякова (21 рік).

Крім названих вітчизняних гравців, УПЛ втратила й декількох непоганих легіонерів, зокрема – бразильця Яго Сікейру ("Верес" – "Рига", Латвія), руандійця Джихада Бізіману ("Кривбас" – "Аль-Ахлі", Лівія) литовця Гітіса Паулаускаса ("Колос" – "Динамо" Батумі, Грузія), чорногорця Марко Мрвальєвіча ("Верес" – "Лодзь", Польща) та деяких інших.

Кауан Еліас (фото: ФК "Шахтар")

Зарубіжжя – Україна

Кауан Еліас ("Флуміненсе", Бразилія – "Шахтар") Аліссон Сантана ("Атлетіко Мінейро" – "Шахтар") Факундо Батіста ("Некаса", Мексика – "Полісся") Джевісон Беннетт ("Сандерленд", Англія – ЛНЗ) Дієго Арройо ("Болівар", Болівія – "Шахтар")

Натомість й поповнення клубів ліги взимку було багатообіцяючим. Потужно виступив на ринку "Шахтар", що відмітився двома топ-придбаннями. Молоді бразильці Еліас (18 років) та Аліссон (19) увійшли до списку найдорожчих футболістів, яких "гірники" купляли за всю свою історію. Еліас, за якого виклали 17 мільйонів євро, – трете за вартістю придбання "Шахтаря", Аліссон (14 мільйонів) – дев'яте.

Відзначимо й новачка "Полісся" Факундо Батісту. Уругваєць, що перейшов з мексиканської "Некакси" за 1,8 мільйонів євро, вже встиг забити три голи у чотирьох матчах в Україні. Цікавим може вийти й трансфер костариканця Беннетта з англійського "Сандерленда" до черкаського ЛНЗ. Гравець збірної своєї країни, учасник ЧС-2022 перейшов до клубу УПЛ кілька днів тому і ще не встиг дебютувати.

На цьому фоні відзначимо абсолютно пасивність в питанні трансферів київського "Динамо". Потенційним новачком киян міг стати 20-річний болівійський вінгер Мігеліто з бразильського "Сантоса". Але цей перехід зірвався.

Максим Таловєров забиває "Манчестер Сіті" (фото: ФК "Плімут")

Зарубіжжя – Зарубіжжя

Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія – "Плімут", Англія) Віктор Коваленко (вільний агент – "Емполі", Італія) Владислав Крапівцов (вільний агент – "Жирона", Іспанія) Назарій Русин ("Сандерленд", Англія – "Хайдук", Хорватія) Артем Бесєдін ("Ордабаси", Казахстан – "Лішень", Чехія)

Найбільш вагомими за логікою є переходи Коваленка та Крапівцова до клубів з топ-ліг. Натомість трансфер Таловєрова, який змінив одного з лідерів чемпіонату Австрії та постійного учасника єврокубків на аутсайдера другого англійського дивізіону – бачився кроком назад. Але насправді саме він став найбільш гучним з-поміж закордонних переходів вітчизняних гравців. Перемога над "Ліверпулем" у Кубку Англії, гол у ворота "Манчестер Сіті" – таких гучних подій в житті молодого українського захисника не було за всю його попередню кар'єру.