Топ-20 переходов в украинском футболе: итоги зимнего трансферного окна-2025

Трансферное окно в Украине действовало с 27 января. За почти полтора месяца клубы провели многочисленные приобретения и продажи, заключали арендные соглашения. Отныне вся эта деятельность закрывается до лета. А команды могут усиливаться только футболистами, имеющими статус свободных агентов.

Рассмотрим трансферы этого периода и выделим главные из них в четырех плоскостях.

Илья Крупский (фото: ФК "Ворскла)

Украина - Украина

Илья Крупский ("Ворскла" - "Металлист 1925") Александр Андриевский ("Динамо" - "Полесье") Владимир Шепелев ("Динамо" - "Александрия") Алексей Сыч ("Рух" - "Карпаты") Игорь Краснопир ("Рух" - "Карпаты")

Переход Крупского из полтавской "Ворсклы" в "Металлист 1925" стал самым резонансным на отечественном рынке. Хотя бы потому, что футболист отклонил предложение чемпиона Украины - "Шахтера", отдав предпочтение клубу Первой лиги. Де-юре переход состоялся, де-факто Крупский продолжает играть за полтавчан до конца текущего чемпионата, но уже, как арендованный у харьковчан футболист.

Андриевский и Шепелев, которые не имели практики в "Динамо" уже успели найти себя в новых коллективах, где отметились первыми результативными действиями. Сыч и Краснопир - первые ласточки анонсированного объединения двух львовских команд. Они подписали с "Карпатами" полноценные соглашения, в отличие от еще двух "руховцев" - Ильи Квасницы и Олега Федора, присоединившихся к "львам" на правах аренды с обязательством выкупа.

Кроме определенной нами топ-5 внутренних трансферов, акцентируем внимание еще и на таких переходах: Тимур Стецьков ("Кривбасс" - "Карпаты"), Александр Драмбаев ("Кривбасс" - ЛНЗ), Игорь Харатин ("Колос" - "Верес"), Дмитрий Шастал ("Полесье" - "Левый Берег") и Денис Устименко ("Кривбасс" - "Оболонь").

Последний выход Тараса Степаненко в составе "Шахтера" (фото: ФК "Шахтер")

Украина - Зарубежье

Тарас Степаненко ("Шахтер" - "Эюпспор", Турция) Георгий Бущан ("Динамо" - "Аль-Шабаб" Сауд. Аравия) Александр Зубков ("Шахтер" - "Трабзонспор", Турция) Даниил Сикан ("Шахтер" - "Трабзонспор", Турция) Александр Смоляков ("Полесье" - "Лос-Анджелес", США)

Должны с грустью констатировать, что зимой УПЛ потеряла немало классных исполнителей. Можно объяснить уход на "почетную пенсию" в благополучную Турцию 35-летнего Степаненко, частично такими же мотивами сопроводить 30-летнего Бущана в Саудовскую Аравию. А вот переход 28-летнего Зубкова из амбициозного "Шахтера" в ряды турецкого середняка "Трабзонспора" вызывает вопросы. Как и отъезд не в топ-лиги еще совсем молодых Сикана (23 года) и Смолякова (21 год).

Кроме названных отечественных игроков, УПЛ потеряла и нескольких неплохих легионеров, в частности - бразильца Яго Сикейру ("Верес" - "Рига", Латвия), руандийца Джихада Бизиману ("Кривбасс" - "Аль-Ахли", Ливия) литовца Гитиса Паулаускаса ("Колос" - "Динамо" Батуми, Грузия), черногорца Марко Мрвалевича ("Верес" - "Лодзь", Польша) и некоторых других.

Кауан Элиас (фото: ФК "Шахтер")

Зарубежье - Украина

Кауан Элиас ("Флуминенсе", Бразилия - "Шахтер") Алиссон Сантана ("Атлетико Минейро" - "Шахтер") Факундо Батиста ("Некаса", Мексика - "Полесье") Джевисон Беннетт ("Сандерленд", Англия - ЛНЗ) Диего Арройо ("Боливар", Боливия - "Шахтер")

Зато и пополнение клубов лиги зимой было многообещающим. Мощно выступил на рынке "Шахтер", отметившийся двумя топ-приобретениями. Молодые бразильцы Элиас (18 лет) и Алиссон (19) вошли в список самых дорогих футболистов, которых "горняки" покупали за всю свою историю. Элиас, за которого выложили 17 миллионов евро, - третье по стоимости приобретение "Шахтера", Алиссон (14 миллионов) - девятое.

Отметим и новичка "Полесья" Факундо Батисту. Уругваец, перешедший из мексиканской "Некаксы" за 1,8 миллионов евро, уже успел забить три гола в четырех матчах в Украине. Интересным может получиться и трансфер костариканца Беннетта из английского "Сандерленда" в черкасский ЛНЗ. Игрок сборной своей страны, участник ЧМ-2022 перешел в клуб УПЛ несколько дней назад и еще не успел дебютировать.

На этом фоне отметим абсолютно пассивность в вопросе трансферов киевского "Динамо". Потенциальным новичком киевлян мог стать 20-летний боливийский вингер Мигелито из бразильского "Сантоса". Но этот переход сорвался.

Максим Таловеров забивает "Манчестер Сити" (фото: ФК "Плимут")

Зарубежье - Зарубежье

Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия - "Плимут", Англия) Виктор Коваленко (свободный агент - "Эмполи", Италия) Владислав Крапивцов (свободный агент - "Жирона", Испания) Назарий Русин ("Сандерленд", Англия - "Хайдук", Хорватия) Артем Беседин ("Ордабасы", Казахстан - "Лишень", Чехия)

Наиболее весомыми по логике являются переходы Коваленко и Крапивцова в клубы из топ-лиг. Зато трансфер Таловерова, который сменил одного из лидеров чемпионата Австрии и постоянного участника еврокубков на аутсайдера второго английского дивизиона - виделся шагом назад. Но на самом деле именно он стал наиболее громким среди зарубежных переходов отечественных игроков. Победа над "Ливерпулем" в Кубке Англии, гол в ворота "Манчестер Сити" - таких громких событий в жизни молодого украинского защитника не было за всю его предыдущую карьеру.