Топ-20 голів Варді: відеоспогад феноменальної кар'єри легенди "Лестера"

Варді приєднався до "Лестера" у 2012 році з клубу четвертого англійського дивізіону "Флітвуд Таун»". Його найвизначнішим досягненням стало здобуття чемпіонського титулу Прем'єр-ліги у 2016 році, що було однією з найбільших сенсацій в історії англійського футболу. Також він допоміг клубу виграти Кубок Англії у 2021 році та двічі піднятися до Прем'єр-ліги після пониження в класі.​

У сезоні-2024/25 "Лестер" знову вилетів з АПЛ і Варді вирішив, що настав час для нових викликів. Він підтвердив, що не планує завершувати кар'єру і розглядає варіанти продовження виступів.​

Серед потенційних нових клубів нападника називають валлійський "Рексем", який належить до системи англійських ліг. Клуб виступає в третьому англійському дивізіоні, але вже забезпечив собі вихід у Чемпіоншип (другий дивізіон Англії). Валлійці активно шукають досвідченого нападника, і Варді може стати ідеальним кандидатом.

Також розглядаються варіанти з МЛС, новачками Прем'єр-ліги "Лідсом" і "Бернлі", або повернення до рідного клубу – "Шеффілд Венсдей", у молодіжному складі якого футболіст розпочинав кар'єру.

Хто такий Джеймі Варді

Народився у Шеффілді. До 16 років тренувався в місцевому "Венсдей", але був відрахований через невідповідність вимогам.

Приєднався до "Стоксбридж Парк Стілз" з восьмого дивізіону. Там заробляв близько 30 фунтів на тиждень та поєднував футбол з роботою на заводі вуглецевого волокна. Допоміг команді підвищитись у класі, загалом забив 66 голів у 107 матчах.

У 2010 році перейшов до "Галіфакс Таун" з сьомого дивізіону за приблизно 17 тисяч фунтів, де одразу став найкращим бомбардиром із 24 голами та допоміг клубу виграти лігу. Наступного сезону перейшов до "Флітвуд Таун" з п'ятого дивізіону та отримав статус професіонала. За підсумками сезону Варді став найкращим бомбардиром ліги з 31 голом, а "Флітвуд" піднявся в класі.

У травні 2012 року перейшов до "Лестера", що тоді грав у Чемпіоншипі. Клуб заплатив за нього мільйон фунтів – на той момент рекордну суму за гравця з нижчого дивізіону. З того часу провів у складі "лисиць" у всіх турнірах 496 ігор, у яких забив 198 голів та віддав 69 передач. Зокрема в АПЛ – забив 143 голів та віддав 48 асистів у 338 матчах.

Разом з "Лестером" сенсаційно переміг у АПЛ (2016 рік). Також у 2021-му виграв Кубок та Суперкубок Англії.

7 червня 2014 року дебютував у збірній, замінивши Вейна Руні на 75-й хвилині товариського матчу з Ірландією (0:0). Всього в 2015-2018 роках забив сім голів у 26 матчах за національну команду, у складі якої брав участь у Євро-2016 та ЧС-2018.

Отримав нагороду "Футболіст року" в Англії та "Гравець сезону АПЛ" у 2016 році. Став найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги сезону-2019/20. Є рекордсменом АПЛ за голами після досягнення 30-річчя – 109 м'ячів.

Джеймі Варді (фото: x.com/LCFC)