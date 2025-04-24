Таловєров повертається: тренер "Плімута" зробив несподівану заяву

Український захисник англійського "Плімута" Максим Таловєров повістю відновився після травми та може зіграти за клуб вже найближчої суботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х клубу .

"Плімут" наступний матч у рамках 45-го туру Чемпіоншипу проведе у суботу, 26 квітня на виїзді проти "Престона" (початок – о 17:00 за Києвом). Напередодні тренер команди Мірон Мусліч зробив несподівану заяву.

"Максі повністю відновився й повернувся до тренувань. Він буде в заявці на суботній матч. Центральні захисники мають інший підхід до реабілітації – вони відновлюються інакше", – цитує тренера прес-служба "Плімута".

24-річний футболіст отримав травму коліна в березневому поєдинку клуба проти "Дербі Каунті" (2:3). Саме через неї гравцю довелося залишити табір національної збірної України перед поєдинками плей-офф Ліги націй з Бельгією.

Повернувшись в клуб, та пройшовши поглиблене медичне обстеження, Таловєров почув невтішний вердикт лікарів – вибування до кінця сезону. Але прогноз не підтвердився. Пройшло трохи більше місяця і українець знову готовий грати.

Таловєров приєднався до "Плімут Аргайл" на початку року і швидко став ключовим гравцем оборони команди. Він встиг провести 11 матчів та відзначився 2 забитими м'ячами, один з яких провів у ворота "Манчестер Сіті" в 1/8 фіналу Кубка Англії.

Команда українця перебуває у важкому турнірному становищі. Маючи 43 пункти після 44-х матчів, вона йде останньою, 24-ю, у таблиці. Втім щільність у результатах у другому англійському дивізіоні досить висока, тому шанси зберегти прописку у "Плімута" є. Від рятівного 21-го місця команду відділяє лише три бали, а від 20-го – п'ять.

До кінця турніру залишилось зіграти два тури. Після гостьового матчу з "Престоном" (18-те місце), команда Таловєрова завершить сезон домашньою грою з лідером Чемпіоншипу – "Лідсом" (3 травня). У цих зустрічах "Плімуту" обов'язково треба перемагати.