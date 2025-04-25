Топ-20 голов Варди: видеовоспоминание феноменальной карьеры легенды "Лестера"

Варди присоединился к "Лестеру" в 2012 году из клуба четвертого английского дивизиона "Флитвуд Таун"". Его самым выдающимся достижением стало получение чемпионского титула Премьер-лиги в 2016 году, что было одной из самых больших сенсаций в истории английского футбола. Также он помог клубу выиграть Кубок Англии в 2021 году и дважды подняться в Премьер-лигу после понижения в классе.

В сезоне-2024/25 "Лестер" снова вылетел из АПЛ и Варди решил, что пришло время для новых вызовов. Он подтвердил, что не планирует завершать карьеру и рассматривает варианты продолжения выступлений.

Среди потенциальных новых клубов нападающего называют валлийский "Рэксем", который принадлежит к системе английских лиг. Клуб выступает в третьем английском дивизионе, но уже обеспечил себе выход в Чемпионшип (второй дивизион Англии). Валлийцы активно ищут опытного нападающего, и Варди может стать идеальным кандидатом.

Также рассматриваются варианты с МЛС, новичками Премьер-лиги "Лидсом" и "Бернли", или возвращение в родной клуб - "Шеффилд Уэнсдей", в молодежном составе которого футболист начинал карьеру.

Кто такой Джейми Варди

Родился в Шеффилде. До 16 лет тренировался в местном "Уэнсдей", но был отчислен из-за несоответствия требованиям.

Присоединился к "Стоксбридж Парк Стилз" из восьмого дивизиона. Там зарабатывал около 30 фунтов в неделю и совмещал футбол с работой на заводе углеродного волокна. Помог команде повыситься в классе, в общем забил 66 голов в 107 матчах.

В 2010 году перешел в "Галифакс Таун" из седьмого дивизиона за примерно 17 тысяч фунтов, где сразу стал лучшим бомбардиром с 24 голами и помог клубу выиграть лигу. В следующем сезоне перешел в "Флитвуд Таун" из пятого дивизиона и получил статус профессионала. По итогам сезона Варди стал лучшим бомбардиром лиги с 31 голом, а "Флитвуд" поднялся в классе.

В мае 2012 года перешел в "Лестер", который тогда играл в Чемпионшипе. Клуб заплатил за него миллион фунтов - на тот момент рекордную сумму за игрока из низшего дивизиона. С тех пор провел в составе "лис" во всех турнирах 496 игр, в которых забил 198 голов и отдал 69 передач. В частности в АПЛ - забил 143 голов и отдал 48 ассистов в 338 матчах.

Вместе с "Лестером" сенсационно победил в АПЛ (2016 год). Также в 2021-м выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

7 июня 2014 года дебютировал в сборной, заменив Уэйна Руни на 75-й минуте товарищеского матча с Ирландией (0:0). Всего в 2015-2018 годах забил семь голов в 26 матчах за национальную команду, в составе которой участвовал в Евро-2016 и ЧМ-2018.

Получил награду "Футболист года" в Англии и "Игрок сезона АПЛ" в 2016 году. Стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги сезона-2019/20. Является рекордсменом АПЛ по голам после достижения 30-летия - 109 мячей.

Джейми Варди (фото: x.com/LCFC)