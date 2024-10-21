Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: кого шукають і яка зарплата

Національна гвардія України оприлюднила 10 найкращих актуальних вакансій, на які можуть претендувати військовозобов'язані громадяни (в межах мобілізаційних процесів) або ж чинні військовослужбовці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НГУ у Facebook.
До десятки кращих вакансій від Національної гвардії України (на спеціалізованій платформі robota.ua) станом на понеділок, 21 жовтня, потрапили різні позиції.
Так, бригада "Азов" шукає кухаря.
Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 грн.
При цьому потрібно буде:
Вакансія кухаря (скриншот: robota.ua)
Там же, в "Азові", шукають зварювальника.
Грошове забезпечення на цій посаді - також від 25 000 до 125 000 грн.
При цьому до обов'язків військовослужбовця входитиме:
Вакансія зварювальника (скриншот: robota.ua)
Західне відділення комплектування НГУ шукає командира взводу РЕБ.
Його заробітна плата може становити від 24 000 до 124 000 грн.
На цю вакансію шукають офіцера з вищою освітою та досвідом роботи (бажано).
Уточнюється, що людина має бути придатною до проходження військової служби.
Вакансія командира взводу РЕБ (скриншот: robota.ua)
Південне відділення комплектування НГУ шукає військовослужбовця на посаду оператора РЕБ.
Грошове забезпечення - від 21 000 до 121 000 грн.
На цій посаді потрібно буде:
Вакансія оператора РЕБ (скриншот: robota.ua)
Бригада швидкого реагування "Рубіж" військової частини 3018 НГУ шукає гранатометника.
Людина на цій посаді повинна забезпечувати ефективність діяльності військових підрозділів, а ймовірна зарплата - від 25 000 до 125 000 грн.
Уточнюється, що вимоги до кандидата є такими:
Вакансія гранатометника (скриншот: robota.ua)
Батальйон оперативного призначення 18 Слов'янської бригади НГУ шукає навідника-оператора бронетранспортера.
Людина на цій посаді може отримувати від 23 000 до 123 000 грн.
При цьому до її обов'язків входитиме:
Вакансія навідника-оператора бронетранспортера (скриншот: robota.ua)
4-й батальйон оперативного призначення "Сила свободи" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ пропонує вакансію розвідника.
Його заробітна плата може становити від 25 000 до 200 000 грн (залежно від виконання бойових завдань).
Основні обов'язки на цій посаді:
Вакансія розвідника (скриншот: robota.ua)
Бригада "Рубіж" (в/ч 3018) НГУ шукає також бойового медика.
Грошове забезпечення на цій посаді - від 25 000 до 125 000 грн.
Основне завдання - забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.
Вакансія бойового медика (скриншот: robota.ua)
Центральне відділення комплектування НГУ шукає водія.
Заробітна плата на цій посаді може становити від 20 000 до 120 000 (додаткову винагороду обіцяють за УБД).
Серед головних критеріїв відбору:
Вакансія водія (скриншот: robota.ua)
Батальйон оперативного призначення 18 Слов'янської бригади НГУ шукає також офіцера-психолога.
Грошове забезпечення - від 29 000 до 129 000 грн.
Серед основних обов'язків згадуються такі:
Вакансія офіцера-психолога (скриншот: robota.ua)
Нагадаємо, загальна мобілізація є процесом залучення громадян до Збройних сил України та інших військових формувань для оборони держави в умовах повномасштабної війни з РФ (на тлі загрози суверенітету й територіальній цілісності країни).
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