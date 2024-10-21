Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и какая зарплата

Национальная гвардия Украины опубликовала 10 лучших актуальных вакансий, на которые могут претендовать военнообязанные граждане (в рамках мобилизационных процессов) или действующие военнослужащие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Facebook.
В десятку лучших вакансий от Национальной гвардии Украины (на специализированной платформе robota.ua) по состоянию на понедельник, 21 октября, попали разные позиции.
Так, бригада "Азов" ищет повара.
Денежное довольствие - от 25 000 до 125 000 грн.
При этом нужно будет:
Вакансия повара (скриншот: robota.ua)
Там же, в "Азове", ищут сварщика.
Денежное обеспечение на этом посту - также от 25 000 до 125 000 грн.
При этом в обязанности военнослужащего будет входить:
Вакансия сварщика (скриншот: robota.ua)
Западное отделение комплектования НГУ ищет командира взвода РЭБ.
Его заработная плата может составлять от 24 000 до 124 000 грн.
На эту вакансию ищут офицера с высшим образованием и опытом работы (желательно).
Уточняется, что человек должен быть пригоден к прохождению военной службы.
Вакансия командира взвода РЭБ (скриншот: robota.ua)
Южное отделение комплектования НГУ ищет военнослужащего на должность оператора РЭБ.
Денежное обеспечение - от 21 000 до 121 000 грн.
В этой должности потребуется:
Вакансия оператора РЭБ (скриншот: robota.ua)
Бригада быстрого реагирования "Рубіж" воинской части 3018 НГУ ищет гранатометчика.
Человек в этой должности должен обеспечивать эффективность деятельности военных подразделений, а вероятная зарплата - от 25 000 до 125 000 грн.
Уточняется, что требования к кандидату таковы:
Вакансия гранатометчика (скриншот: robota.ua)
Батальон оперативного назначения 18 Славянской бригады НГУ ищет наводчика-оператора бронетранспортера.
Человек в этой должности может получать от 23 000 до 123 000 грн.
При этом в его обязанности будет входить:
Вакансия наводчика-оператора бронетранспортера (скриншот: robota.ua)
4-й батальон оперативного назначения "Сила свободи" 4-й бригады оперативного назначения "Рубіж" НГУ предлагает вакансию разведчика.
Его заработная плата может составлять от 25 000 до 200 000 грн (в зависимости от выполнения боевых задач).
Основные обязанности на этом посту:
Вакансия разведчика (скриншот: robota.ua)
Бригада "Рубіж" (в/ч 3018) НГУ ищет также боевого медика.
Денежное обеспечение на этом посту - от 25 000 до 125 000 грн.
Основная задача - обеспечение эффективности деятельности военных подразделений.
Вакансия боевого медика (скриншот: robota.ua)
Центральное отделение комплектования НГУ ищет водителя.
Заработная плата в этой должности может составлять от 20 000 до 120 000 (дополнительное вознаграждение обещают за УБД).
Среди главных критериев отбора:
Вакансия водителя (скриншот: robota.ua)
Батальон оперативного назначения 18 Славянской бригады НГУ ищет также офицера-психолога.
Денежное обеспечение - от 29 000 до 129 000 грн.
Среди основных обязанностей упоминаются следующие:
Вакансия офицера-психолога (скриншот: robota.ua)
Напомним, общая мобилизация является процессом привлечения граждан в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для обороны государства в условиях полномасштабной войны с РФ (на фоне угрозы суверенитету и территориальной целостности страны).
В начале ноября 2023 года в Украине утвердили Концепцию военной кадровой политики до 2028 года. Этот документ определил стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.
Несколько позже в Минобороны сообщили, что начали проект рекрутинга - для обеспечения армии и других силовых структур надлежащим количеством личного состава.
Эксперты объяснили, что этот проект позволяет людям выбирать конкретное подразделение и определенную должность, чтобы их гражданский опыт был наиболее полезен.
В июне 2024 года правила рекрутинга в ВСУ несколько изменили.
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