Топ-10 найдорожчих футболістів клубного ЧС: у кого найбільш зіркова колекція

15 червня в США стартує Клубний чемпіонат світу-2025, у якому візьмуть участь 32 колективи з шести футбольних конфедерацій.
У передчутті яскравого футболу РБК-Україна представляє топ-10 найдорожчих футболістів-учасників турніру за версією Transfermarkt.
Проводить перший сезон у складі "Реала", але вже став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 31 гол. Володіє вибуховою швидкістю, неймовірною технікою та гольовим відчуттям.
За два сезони в "Реалі" став справжнім лідером. Комбінує фізику, техніку й інтелект. Здатен забивати й віддавати гольові передачі з будь-якої позиції.
Один із найкращих бомбардирів світу. Має чудову реалізацію моментів, феноменальну фізику й позиційну гру. Золотий актив "Сіті" в атакувальній лінії.
Один з найяскравіших гравців сучасності. Його дриблінг і швидкість здатні зламати будь-яку оборону. Коли у формі – справжній терор для захисту суперника.
Один з найтехнічніших молодих гравців. Віртуоз на м'ячі, швидкий, розумний. Універсал, який може зіграти і як "десятка", і з флангу.
Мотор у центрі поля "Реала". Неймовірно витривалий, з хорошим ударом та універсальністю. Його присутність – баланс між атакою й обороною.
Яскраве відкриття "Челсі". Після переходу з "Сіті" розкрився на повну. Гострий, технічний, з відмінним відчуттям моменту.
Один з найкращих "якорів" сучасного футболу. Стратег, що контролює темп гри. Важливий елемент системи Пепа Гвардіоли. Чинний володар "Золотого м'яча", який через травму пропустив майже весь сезон. Зіграв лише декілька хвилин на фініші АПЛ, через це є сумніви, що на КЧС зможе зіграти на повну силу.
Чемпіон світу, який приєднався до "Атлетіко". Універсальний у нападі, хороший у зв'язці, здатен вирішити епізод самотужки.
Творчий лідер "Сіті". Має фантастичну координацію, бачення поля і холоднокровність у завершенні атак. Один з найталановитіших сучасних англійських футболістів.
П'ятеро гравців із топ-10 представляють мадридський "Реал", троє – "Манчестер Сіті", ще по одному – "Челсі" та "Атлетіко". Це зайвий раз показує, які клуби зібрали найбільшу концентрацію топ-зірок перед клубним ЧС.
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