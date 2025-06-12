Топ-10 найдорожчих футболістів клубного ЧС: у кого найбільш зіркова колекція

Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид) – 180 млн євро

Позиція: Центральний нападник

Центральний нападник Вік: 26 років

26 років Національність: Франція

Проводить перший сезон у складі "Реала", але вже став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 31 гол. Володіє вибуховою швидкістю, неймовірною технікою та гольовим відчуттям.

Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид) – 180 млн євро

Позиція: Атакувальний півзахисник

Атакувальний півзахисник Вік: 21 рік

21 рік Національність: Англія

За два сезони в "Реалі" став справжнім лідером. Комбінує фізику, техніку й інтелект. Здатен забивати й віддавати гольові передачі з будь-якої позиції.

Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") – 180 млн євро

Позиція: Центральний нападник

Центральний нападник Вік: 24 роки

24 роки Національність: Норвегія

Один із найкращих бомбардирів світу. Має чудову реалізацію моментів, феноменальну фізику й позиційну гру. Золотий актив "Сіті" в атакувальній лінії.

Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид) – 170 млн євро

Позиція: Лівий вінгер

Лівий вінгер Вік: 24 роки

24 роки Національність: Бразилія

Один з найяскравіших гравців сучасності. Його дриблінг і швидкість здатні зламати будь-яку оборону. Коли у формі – справжній терор для захисту суперника.

Джамал Мусіала ("Баварія") – 140 млн євро

Позиція: Атакувальний півзахисник

Атакувальний півзахисник Вік: 22 роки

22 роки Національність: Німеччина

Один з найтехнічніших молодих гравців. Віртуоз на м'ячі, швидкий, розумний. Універсал, який може зіграти і як "десятка", і з флангу.

Федеріко Вальверде ("Реал" Мадрид) – 130 млн євро

Позиція: Центральний півзахисник

Центральний півзахисник Вік: 26 років

26 років Національність: Уругвай

Мотор у центрі поля "Реала". Неймовірно витривалий, з хорошим ударом та універсальністю. Його присутність – баланс між атакою й обороною.

Коул Палмер ("Челсі") – 120 млн євро

Позиція: Атакувальний півзахисник

Атакувальний півзахисник Вік: 23 роки

23 роки Національність: Англія

Яскраве відкриття "Челсі". Після переходу з "Сіті" розкрився на повну. Гострий, технічний, з відмінним відчуттям моменту.

Родрі ("Манчестер Сіті") – 110 млн євро

Позиція: Опорний півзахисник

Опорний півзахисник Вік: 28 років

28 років Національність: Іспанія

Один з найкращих "якорів" сучасного футболу. Стратег, що контролює темп гри. Важливий елемент системи Пепа Гвардіоли. Чинний володар "Золотого м'яча", який через травму пропустив майже весь сезон. Зіграв лише декілька хвилин на фініші АПЛ, через це є сумніви, що на КЧС зможе зіграти на повну силу.

Хуліан Альварес ("Атлетіко" Мадрид) – 100 млн євро

Позиція: Центральний нападник

Центральний нападник Вік: 25 років

25 років Національність: Аргентина

Чемпіон світу, який приєднався до "Атлетіко". Універсальний у нападі, хороший у зв'язці, здатен вирішити епізод самотужки.

Філ Фоден ("Манчестер Сіті") – 100 млн євро

Позиція: Правий вінгер

Правий вінгер Вік: 25 років

25 років Національність: Англія

Творчий лідер "Сіті". Має фантастичну координацію, бачення поля і холоднокровність у завершенні атак. Один з найталановитіших сучасних англійських футболістів.

Найзірковіша колекція

П'ятеро гравців із топ-10 представляють мадридський "Реал", троє – "Манчестер Сіті", ще по одному – "Челсі" та "Атлетіко". Це зайвий раз показує, які клуби зібрали найбільшу концентрацію топ-зірок перед клубним ЧС.