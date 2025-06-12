Топ-10 самых дорогих футболистов клубного ЧМ: у кого самая звездная коллекция

Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид) - 180 млн евро

Позиция: Центральный нападающий

Центральный нападающий Возраст: 26 лет

26 лет Национальность: Франция

Проводит первый сезон в составе "Реала", но уже стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 31 гол. Обладает взрывной скоростью, невероятной техникой и голевым чувством.

Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид) - 180 млн евро

Позиция: Атакующий полузащитник

Атакующий полузащитник Возраст: 21 год

21 год Национальность: Англия

За два сезона в "Реале" стал настоящим лидером. Комбинирует физику, технику и интеллект. Способен забивать и отдавать голевые передачи с любой позиции.

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 180 млн евро

Позиция: Центральный нападающий

Центральный нападающий Возраст: 24 года

24 года Национальность: Норвегия

Один из лучших бомбардиров мира. Имеет прекрасную реализацию моментов, феноменальную физику и позиционную игру. Золотой актив "Сити" в атакующей линии.

Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид) - 170 млн евро

Позиция: Левый вингер

Левый вингер Возраст: 24 года

24 года Национальность: Бразилия

Один из самых ярких игроков современности. Его дриблинг и скорость способны взломать любую оборону. Когда в форме - настоящий террор для защиты соперника.

Джамал Мусиала ("Бавария") - 140 млн евро

Позиция: Атакующий полузащитник

Атакующий полузащитник Возраст: 22 года

22 года Национальность: Германия

Один из самых техничных молодых игроков. Виртуоз на мяче, быстрый, умный. Универсал, который может сыграть и как "десятка", и с фланга.

Федерико Вальверде ("Реал" Мадрид) - 130 млн евро

Позиция: Центральный полузащитник

Центральный полузащитник Возраст: 26 лет

26 лет Национальность: Уругвай

Мотор в центре поля "Реала". Невероятно выносливый, с хорошим ударом и универсальностью. Его присутствие - баланс между атакой и обороной.

Коул Палмер ("Челси") - 120 млн евро

Позиция: Атакующий полузащитник

Атакующий полузащитник Возраст: 23 года

23 года Национальность: Англия

Яркое открытие "Челси". После перехода из "Сити" раскрылся на полную. Острый, техничный, с отличным чувством момента.

Родри ("Манчестер Сити") - 110 млн евро

Позиция: Опорный полузащитник

Опорный полузащитник Возраст: 28 лет

28 лет Национальность: Испания

Один из лучших "якорей" современного футбола. Стратег, контролирующий темп игры. Важный элемент системы Пепа Гвардиолы. Действующий обладатель "Золотого мяча", который из-за травмы пропустил почти весь сезон. Сыграл лишь несколько минут на финише АПЛ, поэтому есть сомнения, что на КЧМ сможет сыграть в полную силу.

Хулиан Альварес ("Атлетико" Мадрид) - 100 млн евро

Позиция: Центральный нападающий

Центральный нападающий Возраст: 25 лет

25 лет Национальность: Аргентина

Чемпион мира, который присоединился к "Атлетико". Универсальный в нападении, хорош в связке, способен решить эпизод самостоятельно.

Фил Фоден ("Манчестер Сити") - 100 млн евро

Позиция: Правый вингер

Правый вингер Возраст: 25 лет

25 лет Национальность: Англия

Творческий лидер "Сити". Обладает фантастической координацией, видением поля и хладнокровием в завершении атак. Один из самых талантливых современных английских футболистов.

Самая звездная коллекция

Пятеро игроков из топ-10 представляют мадридский "Реал", трое - "Манчестер Сити", еще по одному - "Челси" и "Атлетико". Это лишний раз показывает, какие клубы собрали наибольшую концентрацию топ-звезд перед клубным ЧМ.