Топ-10 навчальних закладів і окремий рейтинг онлайн-шкіл за середнім балом НМТ-2026

Оцінка без формул: у чому особливість нового дослідження

Рейтинги шкіл за результатами НМТ щоосені стають для батьків головним орієнтиром. Більшість платформ, однак, ранжує школи не за середнім балом, а за власним рейтинговим, частину якого дає кількість складених тестів.

Інший підхід запропонувала онлайн-школа ThinkGlobal: вона перерахувала відкриті дані УЦОЯО й оприлюднила рейтинги без формул, рейтингових балів і прив'язки до кількості тестів – лише за середнім балом НМТ-2026.

10 найкращих навчальних закладів України

Перше місце серед 8 217 шкіл посіла Львівська гімназія "Євшан" із середнім балом 174,98. Далі в десятці:

Природничо-науковий ліцей № 145 у Києві

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівська академічна гімназія при "Львівській політехніці"

Київський ліцей "КІ СКУЛ"

Науковий ліцей імені Миколи Сабата в Івано-Франківську

київський ліцей "Екологія і Культура"

Русанівський ліцей Києва

Старокосівський ліцей на Івано-Франківщині.

Половину десятки становлять київські навчальні заклади, три місця посіли львівські, а два – івано-франківські.

Повний топ-1000 доступний на сайті ThinkGlobal: у розділі "Рейтинг НМТ" під таблицею є перехід на "Усі школи України за НМТ-2026".

Окремий рейтинг для онлайн-шкіл

У загальних списках онлайн-школи стоять поруч зі змішаними, де бал рахують разом для учнів очних класів та онлайн-підрозділу.

Тому до окремого рейтингу увійшли лише приватні школи, які працюють виключно онлайн, без офлайн-навчання, і чиї учні складали НМТ в різних регіонах.

Щоб у список не потрапили очні ліцеї з онлайн-класами, кожну школу перевірили вручну за інформацією на її сайті.

Порівняння середнього балу НМТ-2025 та НМТ-2026 серед топ-10 онлайн-шкіл України (скриншот: ThinkGlobal / УЦОЯО)

Топ-10 онлайн-шкіл за середнім балом НМТ-2026 і НМТ-2025 наведено в порівняльній таблиці на зображенні.

Так видно, хто стабільно тримається в десятці, а хто змінює позиції. Рейтинги за 2023–2026 роки й методику їх складання можна переглянути в тому самому розділі "Рейтинг НМТ" за посиланням.

Чому рейтинги на різних сайтах відрізняються

Популярні портали рахують рейтинговий бал за формулою: 85% у ньому становлять середній бал НМТ, а решта 15% залежить від того, скільки тестів склали в школі порівняно з тією, де їх найбільше в країні.

У таблицях порталів указують і рейтинговий бал платформи, і окремо середній бал НМТ, проте місця визначає саме рейтинговий.

Тож школа з нижчим середнім балом, але більшою кількістю тестів може стояти вище. Навіть середній бал на різних платформах не збігається: кожна по-своєму обробляє ті самі дані.

УЦОЯО власних рейтингів не складає. У 2025 році центр пояснив: НМТ складають лише ті, хто планує вступати до українських ЗВО, тож за цими даними не можна робити висновків про всіх випускників і будувати рейтинги якості освіти окремих навчальних закладів.

За словами директорки центру Тетяни Вакуленко, на результати можуть впливати репетитори, самопідготовка й перехід учнів в інші школи, а в малих школах один високий чи низький бал помітно змінює картину.

Тож рейтинги за НМТ варто сприймати як один з орієнтирів, а не як головну підставу для вибору школи.

На що зважати, крім рейтингу

Не менш важливо, чи комфортно дитині на уроках, як подають матеріал, чи є контроль якості й супровід у навчанні, чи проходять заняття наживо, а не лише на платформі. І головне – вчителі: професійні, з глибоким знанням предмета й емпатією, здатні пояснити цікаво та без стресу.

Кожна родина обирає школу під свої потреби, і найкращим вибором буде той, що враховує характер, темп і особливості вашої дитини.