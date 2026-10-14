Топ-10 учебных заведений и отдельный рейтинг онлайн-школ по среднему баллу НМТ-2026

Оценка без формул: в чем особенность нового исследования

Рейтинги школ по результатам НМТ каждую осень становятся для родителей главным ориентиром. Большинство платформ, однако, ранжирует школы не по среднему баллу, а по собственному рейтинговому, часть которого дает количество сложенных тестов.

Другой подход предложила онлайн-школа ThinkGlobal: она перечислила открытые данные УЦОКО и обнародовала рейтинги без формул, рейтинговых баллов и привязки к количеству тестов – только по среднему баллу НМТ-2026.

10 лучших учебных заведений Украины

Первое место среди 8217 школ заняла Львовская гимназия "Евшан" со средним баллом 174,98. Дальше в десятке:

Естественно-научный лицей № 145 в Киеве

Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Львовская академическая гимназия при "Львовской политехнике"

Киевский лицей "КИ СКУЛ"

Научный лицей имени Николая Сабата в Ивано-Франковске

киевский лицей "Экология и Культура"

Русановский лицей Киева

Старокосовский лицей в Ивано-Франковской области.

Половину десятки составляют киевские учебные заведения, три места заняли львовские, а два – ивано-франковские.

Полный топ-1000 доступен на сайте ThinkGlobal: в разделе "Рейтинг НМТ" под таблицей есть переход на "Все школы Украины по НМТ-2026".

Отдельный рейтинг для онлайн-школ

В общих списках онлайн-школы стоят рядом со смешанными, где баллы считаются вместе для учащихся очных классов и онлайн-подразделения.

Поэтому в отдельный рейтинг вошли только частные школы, работающие исключительно онлайн, без офлайн-обучения, и чьи ученики составляли НМТ в разных регионах.

Чтобы в список не попали очные лицеи по онлайн-классам, каждую школу проверили вручную по информации на ее сайте.

Сравнение среднего балла НМТ-2025 и НМТ-2026 среди топ-10 онлайн-школ Украины (скриншот: ThinkGlobal / УЦОКО)

Топ-10 онлайн-школ по среднему баллу НМТ-2026 и НМТ-2025 представлены в сравнительной таблице на изображении.

Так видно, кто стабильно держится в десятке, а кто меняет позиции. Рейтинги за 2023-2026 годы и методику их составления можно просмотреть в том же разделе "Рейтинг НМТ" по ссылке .

Почему рейтинги на разных сайтах отличаются

Популярные порталы считают рейтинговый балл по формуле: 85% в нем составляют средний балл НМТ, а остальные 15% зависят от того, сколько тестов сдали в школе по сравнению с той, где их больше всего в стране.

В таблицах порталов указывают и рейтинговый балл платформы и отдельно средний балл НМТ, однако места определяет именно рейтинговый.

Так что школа с более низким средним баллом, но большим количеством тестов может стоять выше. Даже средний балл на разных платформах не совпадает: каждая по-своему обрабатывает те же данные.

УЦОКО собственных рейтингов не составляет. В 2025 году центр объяснил: НМТ сдают только те, кто планирует поступать в украинские ЗВО, поэтому по этим данным нельзя делать выводы обо всех выпускниках и строить рейтинги качества образования отдельных учебных заведений.

По словам директора центра Татьяны Вакуленко, на результаты могут влиять репетиторы, самоподготовка и переход учащихся в другие школы, а в малых школах один высокий или низкий балл заметно меняет картину.

Так что рейтинги по НМТ следует воспринимать как один из ориентиров, а не как главное основание для выбора школы.

Что учитывать, кроме рейтинга

Не менее важно, комфортно ли ребенку на уроках, как подают материал, есть ли контроль качества и сопровождение в обучении, проходят ли занятия вживую, а не только на платформе. И главное – учителя: профессиональные, с глубоким знанием предмета и эмпатией, способные объяснить интересно и без стресса.

Каждая семья выбирает школу под свои нужды, и лучшим выбором будет тот, где учитывают характер, темп и особенности вашего ребенка.