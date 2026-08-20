ua en ru
Чт, 20 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Де вчаться найсильніші випускники: рейтинг дистанційних шкіл за балами НМТ

09:00 20.08.2026 Чт
3 хв
promo
Стало відомо, які онлайн-заклади готують найуспішніших абітурієнтів країни
aimg Анна Шиканова
Де вчаться найсильніші випускники: рейтинг дистанційних шкіл за балами НМТ Які школи найкраще готують до НМТ (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні визначили найкращі дистанційні школи за результатами НМТ, сформувавши список провідних приватних онлайн-закладів країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу освітньої платформи Education.ua.

Рейтинг українських онлайн-шкіл за результатами НМТ

За результатами Національного мультипредметного тесту 2025 року лідером серед дистанційних шкіл України стала "Оптіма", яка набрала 148,01 рейтингового бала.

До топ-5 онлайн-закладів також увійшли Веселівська районна різнопрофільна гімназія, Liko Education Online, GoITeens School та Kebeta online.

При цьому серед спеціалізованих приватних онлайн-шкіл першість утримує "Оптіма", адже державна Веселівська гімназія, хоч і представлена на платформі Education.ua в категорії дистанційного навчання, не є профільним приватним закладом.

Водночас серед суто приватних профільних онлайн-шкіл "Оптіма" утримує беззаперечне першість, оскільки державна Веселівська гімназія не є спеціалізованим приватним закладом.

Де вчаться найсильніші випускники: рейтинг дистанційних шкіл за балами НМТ

Зазначимо, що на відміну від більшості інших закладів, де іспити складали від 6 до 25 учнів, "Оптіма" продемонструвала масовий результат: тестування проходили 1825 її випускників, які загалом склали 7214 тестів.

Чому масштаб вибірки має значення

Високий результат кількох випускників і стабільний показник майже двох тисяч школярів - принципово різні категорії. Позиція "Оптіми" вирізняється саме тим, що школа очолює рейтинг за найбільшою серед профільних онлайн-шкіл вибіркою учасників.

Для порівняння: у Kebeta online НМТ складали 8 учнів, у GoITeens School - 10, у Liko Education Online - 25. В "Оптімі" - 1825 випускників. Інші дистанційні заклади не потрапили до порівняння, оскільки в них НМТ складали менш ніж 7 дітей.

Таким чином, перше місце школи не залежить від показників вузької групи сильних випускників, а відображає усереднений академічний результат значної кількості учнів.

"Оптіма" конкурує не лише з онлайн-школами

Результати закладу показові й у загальноукраїнському контексті. За підсумками НМТ-2025 у рейтингу порталу Освіта.ua Центр освіти "Оптіма" посів 6 місце серед усіх шкіл України та 3 місце серед закладів Києва.

У цьому порівнянні враховано показники 1957 учасників, які загалом склали 7300 тестів це найвищий показник за кількістю складених іспитів серед усіх навчальних закладів країни.

Методика авторитетного порталу враховує масштаб вибірки: 85% рейтингового бала формує середній результат НМТ, а ще 15% становить поправка на загальну кількість складених тестів.

"Оптіма" - №1 серед дистанційних шкіл України

Рейтинги НМТ показують головне: дистанційний заклад освіти може давати академічний результат на рівні найсильніших шкіл країни.

"Оптіма" не просто очолила рейтинг дистанційних шкіл. Вона підтвердила високий рівень підготовки на вибірці, що є незрівнянно більшою, ніж у найближчих профільних онлайн-конкурентів, і водночас увійшла до шістки найкращих шкіл України.

Саме поєднання масштабу й академічного результату робить позицію "Оптіми" унікальною. Це школа, де якість дистанційної освіти вимірюється не заявами, а результатами тисяч випускників.

Для родин, які шукають сильну сучасну українську школу незалежно від місця проживання, "Оптіма" сьогодні має один із найпереконливіших доказів якості - результат своїх учнів.

Раніше повідомлялося, які онлайн-школи України були визнані найкращими на 2026/2027 рік.

Також стало відомо, як працюватимуть школи Києва з 1 вересня та де змінять формат.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Рейтинг Школа НМТ
Новини
У Києві збільшилась кількість жертв нічної атаки окупантів
У Києві збільшилась кількість жертв нічної атаки окупантів
Аналітика
Фальстарт Федорова чи виклик Банковій: чи стали реальнішими вибори на тлі викриттів НАБУ
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Фальстарт Федорова чи виклик Банковій: чи стали реальнішими вибори на тлі викриттів НАБУ