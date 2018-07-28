Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины, - Порошенко

Порошенко назвал автокефалию УПЦ вопросом независимости Украины

Томос об автокефалии Единой украинской поместной православной церкви завершит утверждение независимости Украины. Об этом на праздновании 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины на Владимирской горке в Киеве заявил президент Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что Томос об автокефалии УПЦ завершит утверждения независимости страны, а также укрепит религиозную свободу и межконфессиональный мир. По мнению президента, единая церковь усилит права граждан, в частности, тех, кто на сегодня находится вне вселенского православия.

В то же время Порошенко подчеркнул, что православная община Украины является одной из крупнейших в мире.

"Автокефалия - это вопрос нашей независимости, нашей национальной безопасности, вопрос мировой геополитики. Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Вера защищает нашу душу", - добавил он.

Напомним, ранее Порошенко гарантировал невмешательство в церковные дела. По его словам, власти не будут вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела, однако не позволят этого делать и другим странам.