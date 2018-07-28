Томос про автокефалію завершить утвердження незалежності України, - Порошенко

Порошенко назвав автокефалію УПЦ питанням незалежності України

Томос про автокефалію Єдиної української помісної православної церкви завершить утвердження незалежності України. Про це на святкуванні 1030-річчя хрещення Київської Русі-України на Володимирській гірці в Києві заявив президент Петро Порошенко.

Порошенко зазначив, що Томос про автокефалію УПЦ завершить утвердження незалежності країни, а також зміцнить релігійну свободу і міжконфесійний мир. На думку президента, єдина церква посилить права громадян, зокрема, тих, хто сьогодні знаходиться поза вселенського православ'я.

У той же час Порошенко наголосив, що православна громада України є однією з найбільших у світі.

"Автокефалія - це питання нашої незалежності, нашої національної безпеки, питання світової геополітики. Армія захищає нашу землю. Мова захищає наше серце. Віра захищає нашу душу", - додав він.

Нагадаємо, раніше Порошенко гарантував невтручання в церковні справи. За його словами, влада не буде втручатися в суто внутрішні церковні справи, однак не дозволять цього робити і іншим країнам.