В Томаковке Днепропетровской области строят стадион возле "школы будущего"

"Модернизированную образовательную инфраструктуру дополняем современными спортивными локациями. В Днепропетровской области обновляем стадионы опорных школ. Такие объекты уже обустроили, в частности, в Апостоловом, Карповке, Покровском, Перещепино. Сейчас идет реконструкция в Томаковке", - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

На объекте уже распланировали основные спортивные локации, установили led-освещение, создали дренажную систему. Сейчас строители монтируют ограждения мини-футбольного поля, обустраивают тротуары и готовят основание под спортивные площадки.

На школьном дворе появится игровая площадка для волейбола и баскетбола, мини-футбольное поле с искусственным газоном, уличные тренажеры, беговая дорожка и яма для прыжков в длину.

"Такие спортивные локации - требование времени. Когда готовили проект обновления нашей опорной школы, сразу предусмотрели и современный стадион рядом. Учебное заведение уже модернизировано. Теперь идут работы на спортплощадке", - рассказал председатель Томаковской поселковой общины Иван Калашник.

Ранее у Томаковского лицея вместо стадиона были только самодельные футбольные ворота и несколько вкопанных автомобильных скатов.

В Томаковской громаде - 35 населенных пунктов, почти 15 тыс. жителей, в том числе и 2 тыс. детей школьного возраста. В опорном лицее - 525 учащихся.

Ранее сообщалось, что опорный лицей в пгт Томаковка Днепропетровской после реконструкции по программе президента "Большая стройка" изменился до неузнаваемости. Его также называют "школой будущего".