ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Томаковке Днепропетровской области модернизировали опорный лицей

Новина українською →
Днепр, Четверг 16 декабря 2021 13:12
В Томаковке Днепропетровской области модернизировали опорный лицей Фото: в Томаковке модернизировали опорный лицей (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В пгт Томаковка Днепропетровской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" модернизировали опорный лицей, который местные жители теперь называют школой будущего. После реконструкции учебное заведение изменилось до неузнаваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Теплом, уютом, яркими красками и современным оборудованием наполнены обновленные школы Днепропетровщины. Одна из таких - в Томаковке. Останавливаться не собираемся. Сейчас идет модернизация, в частности, школ в Кривом Роге, Божедаровке, Лиховке", - рассказал глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко.

В Томаковке Днепропетровской области модернизировали опорный лицей

По словам директора Томаковского опорного лицея Тамары Филь, капитального ремонта школы не проводили почти полвека.

"Не можем нарадоваться изменениями. Улучшились успехи в обучении у детей. У учителей открылось второе дыхание, есть стимул работать", - подчеркнула она.

С новой системой отопления школа теперь имеет значительную экономию энергоресурсов: если раньше в сутки тратили на обогрев 700 кубов газа, то сейчас в среднем 250.

В лицее также работает общешкольная система оповещения, в каждом классе есть громкоговоритель.

"После реконструкции мы вернулись в невероятно хорошее заведение. Оснащенное новейшей техникой со специальным лицензионным программным обеспечением. Дети сейчас - поколение Z. Им легче воспринимать информацию, когда она транслируется с экранов, компьютеров или планшетов", - сказала учительница информатики Анна Врублевская.

В Томаковке Днепропетровской области модернизировали опорный лицей

На уроках педагоги пользуются мультимедийными панелями. Дети работают с ноутбуками и планшетами. Имеются электронные микроскопы, изображения с которых можно выводить на экран.

Также в ходе реконструкции обустроили ресурсную комнату для детей с особыми образовательными потребностями. Она разделена на зоны обучения и игры.

"Школа стала совсем не похожа на ту старую. Раньше тесты проводились в тетрадях, а сейчас на компьютерах. Писали раньше мелом по доске, а сейчас специальным маркером по интерактивной панели. Математика уже не кажется такой сложной", - поделился впечатлениями 8-классник Валерий Галко.

В Томаковском опорном лицее учится 525 детей. Всего 25 классов, из них 8 - начальных. Также есть две дошкольные группы.

Ранее сообщалось, что в Старых Кодаках возле Днепра по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" построили с нуля нетипичный садик.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
DAILY
Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше