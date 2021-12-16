В Томаковке Днепропетровской области модернизировали опорный лицей

В пгт Томаковка Днепропетровской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" модернизировали опорный лицей, который местные жители теперь называют школой будущего. После реконструкции учебное заведение изменилось до неузнаваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Теплом, уютом, яркими красками и современным оборудованием наполнены обновленные школы Днепропетровщины. Одна из таких - в Томаковке. Останавливаться не собираемся. Сейчас идет модернизация, в частности, школ в Кривом Роге, Божедаровке, Лиховке", - рассказал глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко.

По словам директора Томаковского опорного лицея Тамары Филь, капитального ремонта школы не проводили почти полвека.

"Не можем нарадоваться изменениями. Улучшились успехи в обучении у детей. У учителей открылось второе дыхание, есть стимул работать", - подчеркнула она.

С новой системой отопления школа теперь имеет значительную экономию энергоресурсов: если раньше в сутки тратили на обогрев 700 кубов газа, то сейчас в среднем 250.

В лицее также работает общешкольная система оповещения, в каждом классе есть громкоговоритель.

"После реконструкции мы вернулись в невероятно хорошее заведение. Оснащенное новейшей техникой со специальным лицензионным программным обеспечением. Дети сейчас - поколение Z. Им легче воспринимать информацию, когда она транслируется с экранов, компьютеров или планшетов", - сказала учительница информатики Анна Врублевская.

На уроках педагоги пользуются мультимедийными панелями. Дети работают с ноутбуками и планшетами. Имеются электронные микроскопы, изображения с которых можно выводить на экран.

Также в ходе реконструкции обустроили ресурсную комнату для детей с особыми образовательными потребностями. Она разделена на зоны обучения и игры.

"Школа стала совсем не похожа на ту старую. Раньше тесты проводились в тетрадях, а сейчас на компьютерах. Писали раньше мелом по доске, а сейчас специальным маркером по интерактивной панели. Математика уже не кажется такой сложной", - поделился впечатлениями 8-классник Валерий Галко.

В Томаковском опорном лицее учится 525 детей. Всего 25 классов, из них 8 - начальных. Также есть две дошкольные группы.