У Томаківці Дніпропетровської області будують стадіон біля "школи майбутнього"

"Модернізовану освітню інфраструктуру доповнюємо сучасними спортивними локаціями. На Дніпропетровщині оновлюємо стадіони опорних шкіл. Такі об’єкти вже облаштували, зокрема, в Апостоловому, Карпівці, Покровському, Перещепиному. Нині триває реконструкція у Томаківці", - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

На об’єкті вже розпланували основні спортивні локації, встановили led-освітлення, зробили дренажну систему. Зараз будівельники монтують огородження міні-футбольного поля, облаштовують тротуари та готують основу під спортивні майданчики.

На шкільному подвір’ї з’явиться ігровий майданчик для волейболу та баскетболу, міні-футбольне поле зі штучним газоном, вуличні тренажери, бігова доріжка та яма для стрибків у довжину.

"Такі спортивні локації - вимога часу. Коли готували проєкт оновлення нашої опорної школи, одразу передбачили й сучасний стадіон поряд. Навчальний заклад вже модернізований. Тепер йдуть роботи на спортмайданчику", - розповів голова Томаківської селищної громади Іван Калашник.

Раніше у Томаківського ліцею замість стадіону були лише саморобні футбольні ворота й декілька вкопаних автомобільних скатів.

У Томаківській громаді - 35 населених пунктів, майже 15 тис. мешканців, зокрема й 2 тис. дітей шкільного віку. В опорному ліцеї - 525 учнів.

Раніше повідомлялося, що опорний ліцей в смт Томаківка Дніпропетровської після реконструкції за програмою президента "Велике будівництво" змінився до невпізнанності. Його також називають "школою майбутнього".