В Томаковке Днепропетровской области модернизировали опорный лицей

"Теплом, уютом, яркими красками и современным оборудованием наполнены обновленные школы Днепропетровщины. Одна из таких - в Томаковке. Останавливаться не собираемся. Сейчас идет модернизация, в частности, школ в Кривом Роге, Божедаровке, Лиховке", - рассказал глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко.

По словам директора Томаковского опорного лицея Тамары Филь, капитального ремонта школы не проводили почти полвека.

"Не можем нарадоваться изменениями. Улучшились успехи в обучении у детей. У учителей открылось второе дыхание, есть стимул работать", - подчеркнула она.

С новой системой отопления школа теперь имеет значительную экономию энергоресурсов: если раньше в сутки тратили на обогрев 700 кубов газа, то сейчас в среднем 250.

В лицее также работает общешкольная система оповещения, в каждом классе есть громкоговоритель.

"После реконструкции мы вернулись в невероятно хорошее заведение. Оснащенное новейшей техникой со специальным лицензионным программным обеспечением. Дети сейчас - поколение Z. Им легче воспринимать информацию, когда она транслируется с экранов, компьютеров или планшетов", - сказала учительница информатики Анна Врублевская.

На уроках педагоги пользуются мультимедийными панелями. Дети работают с ноутбуками и планшетами. Имеются электронные микроскопы, изображения с которых можно выводить на экран.

Также в ходе реконструкции обустроили ресурсную комнату для детей с особыми образовательными потребностями. Она разделена на зоны обучения и игры.

"Школа стала совсем не похожа на ту старую. Раньше тесты проводились в тетрадях, а сейчас на компьютерах. Писали раньше мелом по доске, а сейчас специальным маркером по интерактивной панели. Математика уже не кажется такой сложной", - поделился впечатлениями 8-классник Валерий Галко.

В Томаковском опорном лицее учится 525 детей. Всего 25 классов, из них 8 - начальных. Также есть две дошкольные группы.