У Томаківці Дніпропетровської області модернізували опорний ліцей

"Теплом, затишком, яскравими барвами та сучасним обладнанням наповнені оновлені школи Дніпропетровщини. Одна з таких - у Томаківці. Зупинятися не збираємося. Нині триває модернізація, зокрема, шкіл у Кривому Розі, Божедарівці, Лихівці", - розповів голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко.

За словами директорки Томаківського опорного ліцею Тамари Філь, капітального ремонту школи не проводили майже пів століття.

"Не можемо натішитися змінам. Покращилися успіхи в навчанні у дітей. У вчителів відкрилося друге дихання, маємо стимул працювати", - наголосила вона.

З новою системою опалення школа тепер має значну економію енергоресурсів: якщо раніше за добу витрачали на обігрів 700 кубів газу, то зараз в середньому 250.

У ліцеї також працює загальношкільна система оповіщення, в кожному класі є гучномовець.

"Після реконструкції ми повернулися в неймовірно гарний заклад. Оснащений новітньою технікою зі спеціальним ліцензійним програмним забезпеченням. Діти зараз - покоління Z. Їм легше сприймати інформацію, коли вона транслюється з екранів, комп’ютерів або планшетів", - сказала вчителька інформатики Ганна Врубльовська.

На уроках педагоги користуються мультимедійними панелями. Діти працюють з ноутбуками та планшетами. Є електронні мікроскопи, зображення з яких можна виводити на екран.

Також в ході реконструкції облаштували ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Вона розділена на зони навчання та гри.

"Школа стала зовсім не схожа на ту стару. Раніше тести робили в зошитах, а зараз на комп’ютерах. Писали раніше крейдою по дошці, а зараз спеціальним маркером по інтерактивній панелі. Математика вже не здається такою складною", - поділився враженнями 8-класник Валерій Галко.

У Томаківському опорному ліцеї загалом навчається 525 дітей. Всього 25 класів, з них 8 - початкових. Також є дві дошкільні групи.