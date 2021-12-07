В Старых Кодаках возле Днепра построили с нуля нетипичный садик

В селе Старые Кодаки, расположенном вблизи Днепра, с нуля построили первый для этого населенного пункта детский сад. Его возвели на месте пустыря по нетипичному архитектурному проекту. Садик построен в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Внедряем современные стандарты в учебные заведения региона. Модернизируем существующие и возводим с нуля новые. Делаем их яркими, комфортными и безопасными. В этом году в новый детсад пошли малыши в Покрове, а теперь гостеприимно открыло двери и дошкольное заведение "Перлинка" в Старых Кодаках", - рассказала заместитель главы Днепропетровской ОГА Ольга Горб.

Здание спроектировано по современному дизайну и, как отмечают в ОГА, украшает местные виды. В детском саду все продумано для удобства и комфорта малышей: внутри - просторные светлые игровые и уютные спальни, на первом этаже для самых маленьких воспитанников - пол с подогревом, на улице - удобные яркие площадки.

"У нас все - по самым высоким стандартам. Есть необходимое оборудование. И телевизоры, и посудомоечные машины. Вместо штор-пылесборников - стильные современные жалюзи", - рассказала воспитательница Екатерина Демиденко.

Здание оснащено мощной вентиляцией с системой кондиционирования. Также сад удобен для людей с инвалидностью: на входах пандусы, для подъема на 2-й этаж - лифт, напротив него - противопожарный балкон. Все эвакуационные выходы обустроили безопасной огнестойкой дверью.

"Садик отвечает всем мировым нормам. Здесь дети в полной безопасности. Благодарю президента за программу "Большая стройка". И главу ДнепроОГА Валентина Резниченко - за воплощение проекта", - подчеркнул народный депутат Вячеслав Медяник.

В старокодадском детском саду "Перлинка" - 4 группы. В общей сложности он сможет принять 80 малышей.