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"Томагавк" форварда "Атланти" вибив із колії "Фінікс": момент дня в НБА

Фото: Джон Коллінз у вільному польоті (facebook.com/atlhawks)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився важкий форвард "Атланти Гокс" Джон Коллінз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Видовищний момент стався у стартовій чверті. Янг на вході до "фарби" зібрав на собі кількох оборонців і відкинув назад до лінії штрафних Коллінзу. Той прорвався під щит, завів м'яч за голову та ефектно вгатив згори.

Разом із партнерами форвард ззовні легко переграв "Фінікс" на домашній арені (116:107). Обидві команди наразі проходять до плей-офф сезону. "Атланта" йде 8-ю у Східній конференції НБА, а "Санз" посідають 6-те місце на Заході.

Сам Коллінз провів у грі майже 32 хвилини. За цей час він встиг набрати 16 очок і зробив 2 підбирання. Натомість найрезультативнішим у матчі став оборонець "Гокс" Трей Янг (36 пунктів).

Хто такий Джон Коллінз

Уродженець Юти, на студентському рівні виступав за Університет Вейк-Форест. Обраний "Атлантою" під 19-м номером драфту НБА-2017.

Проводить 6-й сезон у складі "Гокс". Восени 2021-го підписав 5-річний контракт із джорджійцями на 125 млн доларів. Середні цифри в нинішньому сезоні – 13.3 очок, 7.3 підбирань, 1.3 передача, 0.7 перехоплень за 31.3 хвилину на паркеті.

Коллінз народився у сім'ї військових, тож часто змінював домівку. Він мешкав на Віргінських островах, Гуамі, а також у Туреччині. Захоплюється футболом, вболіває за лондонський "Челсі".

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