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Силовий слемданк оборонця не врятував "Голден Стейт" у Портленді: момент дня в НБА

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Портленд, Четвер 09 лютого 2023 10:56
Силовий слемданк оборонця не врятував "Голден Стейт" у Портленді: момент дня в НБА Фото: Донте Дівінченцо підготував постер для фанатів (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний оборонець "Голден Стейт Ворріорз" Донте Дівінченцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Італоамериканець запам'ятався епізодом у другій чверті. На вході до "фарби" він отримав передачу Гріна та в силовій манері однією правою закинув м'яч згори. Дует оборонців "Портленда" виконав роль статистів.

Зусиль Дівінченцо та інших забракло "Ворріорз" для перемоги. Нова команда українця Михайлюка здолала чинних чемпіонів НБА в основний час (125:122). Суперники залишилися сусідами в Західній конференції, посідаючи 9-10 місця.

Сам Дівінченцо провів на паркеті півгодини ігрового часу. За цей час він встиг набрати 18 очок, оформив 2 підбирання і зробив 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Голден Стейта" Пул (38 пунктів).

Хто такий Донте Дівінченцо

Уродженець Делавера, на студентському рівні виступав за "Вілланову Вайлдкетс". Обраний "Мілуокі" під 17-м номером драфту НБА-2018.

Провів у складі "Бакс" 3,5 сезони та став чемпіоном асоціації в 2021 році. Посеред минулого сезону був обміняний у "Сакраменто". Влітку підписав дворічний контракт із "Ворріорз" на 9,3 млн доларів.

У дитинстві Дівінченцо займався футболом, а згодом перемкнувся на баскетбол. Дворазовий чемпіон Національної асоціації студентського спорту з "Віллановою" (2016, 2018).

До слова, напередодні Леброн побив рекорд Абдула-Джаббара за кількістю очок у регулярному чемпіонаті.

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