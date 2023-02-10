"Томагавк" форварда "Атланты" выбил из колеи "Финикс": момент дня в НБА

Зрелищный момент произошел в стартовой четверти. Янг на входе в "краску" собрал на себе нескольких защитников и отбросил назад к линии штрафных Коллинзу. Тот прорвался под щит, завел мяч за голову и эффектно вонзил сверху.

Вместе с партнерами форвард извне легко обыграл "Финикс" на домашней арене (116:107). Обе команды проходят в плей-офф сезона. "Атланта" идет 8-ю в Восточной конференции НБА, а "Санз" занимают 6-е место на Западе.

Сам Коллинз провел в игре около 32 минут. За это время он успел набрать 16 очков и сделал 2 подбора. Самым результативным в матче стал защитник "Гокс" Трей Янг (36 пунктов).

Кто такой Джон Коллинз

Уроженец Юты, на студенческом уровне выступал за Университет Уэйк-Форест. Выбран "Атлантой" под 19-м номером драфта НБА-2017.

Проводит 6-й сезон в составе "Хокс". Осенью 2021-го подписал 5-летний контракт с джорджийцами на 125 млн долларов. Средние цифры в нынешнем сезоне – 13.3 очков, 7.3 подборов, 1.3 передача, 0.7 перехватов за 31.3 минуты на паркете.

Коллинз родился в семье военных, поэтому часто менял место жительства. Он жил на Виргинских островах, Гуаме, а также в Турции. Увлекается футболом, болеет за лондонский "Челси".