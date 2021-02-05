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"Только для защиты жилья": МВД против ношения оружия гражданами

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что нельзя допускать пребывания вооруженных гражданских на улицах. Пистолеты можно будет использовать только для защиты жилья.

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Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, говорится в материале "Под прицелом. Как Рада пытается легализовать огнестрельное оружие".

"Оружие нужно для самозащиты, да. Но для самозащиты места жительства человека", - сказал он.

В связи с этим, в одном из законопроектов об обороте оружия есть пункт - запрет на скрытое ношение оружия.

Напомним, ранее в Раде собирались рассмотреть законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел в июле заявляло, что намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.

Более подробно в материале "Полулегальный оборот: откуда террористы в Украине берут арсеналы оружия".

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