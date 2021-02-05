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"Тільки для захисту житла": МВС проти носіння зброї громадянами

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що не можна допускати перебування збройних цивільних на вулицях. Пістолети можна буде використовувати тільки для захисту житла.

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Про це розповів у коментарі РБК-Україна начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, йдеться в матеріалі "Під прицілом. Як Рада намагається легалізувати вогнепальну зброю".

"Зброя потрібна для самозахисту, так. Але для самозахисту місця проживання людини", - сказав він.

У зв'язку з цим, в одному із законопроектів про обіг зброї є пункт - заборона на приховане носіння зброї.

Нагадаємо, раніше в Раді збиралися розглянути законопроект про обіг цивільного вогнепальної зброї і бойових припасів до нього.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ в липні заявляло, що має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною тому стали події в Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.

Більш докладно в матеріалі "Напівлегальний оборот: звідки терористи в Україні беруть арсенали зброї".

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