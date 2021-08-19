Толерантность украинцев: почти половина плохо относятся к ЛГБТ

В целом "поколение независимости" оказалось самым толерантным, особенно 16-24 летние. Ко всем трем категориям их отношения скорее нейтральное (60-70%), еще около 20% относятся к этим категориям положительно, до 20% - отрицательно. В то же время, уровень толерантности с возрастом снижается и достигает самого низкого уровня в самом старшем возрасте (61+), и среди них к людям, которые не хотят иметь детей, преобладает негативное отношение (66%), так же как и к ЛГБТ (65%).

В целом 60% населения верят в существование Бога и не сомневаются в нем. Еще 17% верят в Бога, но сомневаются в нем, а в высшие силы верят 14%. Атеистов лишь 7%. Вера в Бога увеличивается с возрастом и после 50 лет имеет самые высокие показатели (более 60%). Показатели религиозности высокие на Галичине и Западе в целом. А вот в Киеве и среди молодых (16-24) - верующих меньше половины.

Половина (51%) опрошенных поддерживают идею восстановления смертной казни в Украине, 45% - против этого. Больше всего поддерживают это старшие, бедные, с низким уровнем образования, мужчины, а также те, кто испытывает негативные эмоции к себе (стыд, гнев, печаль, безразличие и страх).