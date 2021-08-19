Толерантність українців: майже половина погано ставляться до ЛГБТ

Загалом "покоління незалежності" виявилося найбільш толерантним, особливо 16-24 річні. До всіх трьох категорій їх відносини швидше Нейтральне (60-70%), ще близько 20% відносяться до цих категорій позитивно, до 20% - негативно. У той же час, рівень толерантності з віком знижується і досягає найнижчого рівня в самому старшому віці (61+), і серед них до людей, які не хочуть мати дітей, переважає негативне ставлення (66%), так само як і до ЛГБТ (65%).

В цілому 60% населення вірять в існування Бога і не сумніваються в ньому. Ще 17% вірять в Бога, але сумніваються в ньому, а у вищі сили вірять 14%. Атеїстів лише 7%. Віра в Бога збільшується з віком і після 50 років має найвищі показники (більше 60%). Показники релігійності високі на Галичині і заході в цілому. А ось у Києві і серед молодих (16-24) - віруючих менше половини.

Половина (51%) опитаних підтримують ідею відновлення смертної кари в Україні, 45% - проти цього. Найбільше підтримують це старші, бідні, з низьким рівнем освіти, чоловіки, а також ті, хто відчуває негативні емоції до себе (сором, гнів, печаль, байдужість і страх).