ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Токмаку ЗСУ ліквідували "керівника міліції" окупантів (фото)

Новость на русском →
Запоріжжя, Середа 30 листопада 2022 17:31
У Токмаку ЗСУ ліквідували "керівника міліції" окупантів (фото) Фото: у Токмаку ЗСУ ліквідували "керівника міліції" окупантів (t.me/riamelitopol)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 30 листопада, стало відомо про загибель колаборанта, який співпрацював з окупантами у Токмаку (Запорізька область). Ліквідований Олексій Кошель був так званим "керівником міліції" росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "РИА Мелитополь".

"Після успішної роботи артилерії ЗСУ за позиціями окупантів у тимчасово окупованому Токмаку було ліквідовано так званого "начальника УВС" по місту Токмаку та Токмацькому району Олексія Кошеля", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Мелітополі підірвали так званого "заступника міністра зі спорту регіону". Вибух пролунав у під'їзді будинку, де мешкав колаборант.

Нагадаємо, в Мелітополі місцеві партизани ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію