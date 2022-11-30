У Токмаку ЗСУ ліквідували "керівника міліції" окупантів (фото)

У середу, 30 листопада, стало відомо про загибель колаборанта, який співпрацював з окупантами у Токмаку (Запорізька область). Ліквідований Олексій Кошель був так званим "керівником міліції" росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "РИА Мелитополь".

"Після успішної роботи артилерії ЗСУ за позиціями окупантів у тимчасово окупованому Токмаку було ліквідовано так званого "начальника УВС" по місту Токмаку та Токмацькому району Олексія Кошеля", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Мелітополі підірвали так званого "заступника міністра зі спорту регіону". Вибух пролунав у під'їзді будинку, де мешкав колаборант.

Нагадаємо, в Мелітополі місцеві партизани ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.

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