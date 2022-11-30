В Токмаке ВСУ ликвидировали "руководителя милиции" оккупантов (фото)

В среду, 30 ноября, стало известно о гибели коллаборанта, который сотрудничал с оккупантами в Токмаке (Запорожская область). Ликвидированный Алексей Кошель был так называемым "руководителем милиции" россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "РИА Мелитополь".

"После успешной работы артиллерии ВСУ по позициям оккупантов во временно оккупированном Токмаке был ликвидирован так называемый "начальник УВД" по городу Токмаку и Токмакскому району Алексей Кошель", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Мелитополе взорвали так называемого "замминистра по спорту региона". Взрыв раздался в подъезде дома, где жил коллаборант.

Напомним, в Мелитополе местные партизаны ликвидировали нескольких вражеских офицеров высокого ранга.

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