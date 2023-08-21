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У Токмаку росіяни "конфіскують" житло місцевих жителів без "документів" на право власності

Фото: У Токмаку росіяни "конфіскують" житло місцевих жителів без "документів" на право власності (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська продовжують активно займатися мародерством та знущатися з мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ в Facebook.

Так, до населеного пункту Токмак Запорізької області прибув підрозділ противника з Республіки Бурятія РФ.

"Військовослужбовці цього підрозділу систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних оселях", - повідомили у Генштабі.

Там зазначають, що у разі виявлення відсутності документів на реєстрацію права проживання, у людей відбирають усе майно та житло під виглядом “конфіскації” та фізично знущаються з невдоволених місцевих мешканців.

Ситуація у Токмаку

Токмак Запорізької області з березня минулого року знаходиться під російською окупацією.

Раніше повідомлялося, що у Токмаку окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих.

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