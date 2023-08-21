В Токмаке россияне "конфискуют" жилье местных жителей без "документов" на право собственности

Так, в населенный пункт Токмак Запорожской области прибыло подразделение противника из Республики Бурятия РФ.

"Военнослужащие этого подразделения систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах", - сообщили в Генштабе.

Там отмечают, что в случае выявления отсутствия документов на регистрацию права проживания, у людей отбирают все имущество и жилье под видом "конфискации" и физически издеваются над недовольными местными жителями.

Ситуация в Токмаке

Токмак Запорожской области с марта прошлого года находится под российской оккупацией.

Ранее сообщалось, что у Токмака оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у местных предпринимателей нежилые помещения, которые они используют для размещения задержанных.

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