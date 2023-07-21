Отримує гучні вітання. В окупованому Токмаку пролунали вибухи, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Токмак отримує гучні вітання", - написав Федоров.

Він повідомив, що, за словами місцевих мешканців, звуки вибухів чуло все місто.

Ситуація у Токмаку

Російські загарбники окупували місто Токмак на самому початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Однак в окупованій частині Запорізької області добре розвинений рух Сил спротиву. Тому, зокрема, й у Токмаку вибухи лунають досить часто.

Фото: Токмак, Запорізька область (deepstatemap.live)

Під час таких інцидентів вибухають місця базування окупантів, склади боєприпасів, місця зберігання техніки.

Так, 11 липня місцеві партизани повідомили, що під Токмаком було близько чотирьох вибухів.

Окрім того, Bellingcat повідомило, що росіяни збудували дамбу на околицях Токмака. Вона розташована вздовж російської оборонної лінії, що огинає місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.