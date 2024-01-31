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У Токмаку гримлять потужні вибухи

Запоріжжя, Середа 31 січня 2024 12:26
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У Токмаку гримлять потужні вибухи Фото: у Токмаку гримлять потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області лунають сильні вибухи 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Прифронтовий Токмак слухає вітання для окупантів. Мешканці повідомляють про гучні вибухи - чує і місто, і передмістя", - написав він.

Ситуація у Токмаку

Російські війська заселяються до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.

Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті. Також окупанти в Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".

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