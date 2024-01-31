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В Токмаке гремят мощные взрывы

Запорожье, Среда 31 января 2024 12:26
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В Токмаке гремят мощные взрывы Фото: в Токмаке гремят мощные взрывы 31 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области гремят мощные взрывы 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Прифронтовый Токмак слушает поздравления для оккупантов. Жители сообщают о громких взрывах - слышит и город, и пригород", - написал он.

Ситуация в Токмаке

Российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.

Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе. Также оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".

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Запорожье Запорожская область
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