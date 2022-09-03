В Токмаке украинский партизан ценой своей жизни подорвал двух оккупантов

Украинский партизан Максим Махринов подорвал себя вместе с оккупантами при выходе из подъезда. Российские войска пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам оккупантов в городе.

"Максим действительно партизанил, помогая освобождению родного города. Последними словами Максима были "Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Портал также опубликовал фотографию погибшего партизана.

Фото: украинский партизан Максим Махринов (t.me/riamelitopol)